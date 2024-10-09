Adana 9. Şehir Tiyatroları Festivali 14 Ekim'de başlıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, Altın Koza Film Festivali kadar değerli bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

Bu yıl festivalde 18 belediye şehir tiyatrosunun 19 oyun sahneleyeceğini belirten Göğebakan, "Sadece bizim Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu iki oyun sergileyeceği için 19 oyun oluyor. 5 Kasım'a kadar Adana, dolu dolu bir tiyatro izleyecek" diye konuştu. Göğebakan, festivale 30 şehir tiyatrosunun katılmak için müracaat ettiğini, salon sorunu nedeniyle bazılarını elemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Festivalde sahnelenecek oyunlar

Festivalde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 'Uçurtmanın Kuyruğu', Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Gökyüzünde Bir Nokta', Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu 'Bu Kimin Hayatı', Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Entrikalı Dolap Komedyası', Giresun Belediye Şehir Tiyatrosu 'Kafkas Tebeşir Dairesi', Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Eyvah Arkadaşım Karım Oldu', Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 'Terör', Mezitli Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Akif', Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Amak-ı Hayal', KKTC Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Tersine Dünya', Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Bir Yaz Gecesi Rüyası', Mersin Yenişehir Belediye Şehir Tiyatrosu 'Çok Tuhaf Soruşturma', Etimesgut Kent Tiyatrosu 'Vatan Kurtaran Şaban', Alanya Belediye Şehir Tiyatrosu 'Yaşlı Adam ve Deniz', Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 'İyiyim', Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü', Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Kuş Öpücüğü', Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 'Hedda Gabler' ve 'Papaz Kactı' oyunlarını sahneleyecek.