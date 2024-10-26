Adana, gastronomi turizminde marka olma yolunda ilerliyor

Adana Valiliği öncülüğünde Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle bu yıl “Kökleriyle Adana” temasıyla kapılarını açan 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 800 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı.

Adana’nın gastronomi zenginliklerini ön plana çıkarmayı amaçlayan festivalde, şehrin mutfak kültürü ve turizm potansiyeli vurgulandı. Festivalin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, her yıl festivali yeni etkinliklerle zenginleştirdiklerini belirterek, “Bir şeyi yapmak kıymetli ama sürekli hale getirmek çok daha önemli. Adana’nın güzelliklerini ve mutfak zenginliklerini tanıtmak, aynı zamanda esnafın ekonomik kazancını artırmak için bu festivali düzenliyoruz. Eskiden ‘Adana’da deniz var mı?’ diye soranlar vardı. Bugün artık hem denizimiz hem de lezzetli deniz ürünlerimiz biliniyor. Adana’nın yalnızca kebaptan ibaret olmadığını göstermeye başladı. Tarihte 16 kavmin yaşadığı kentimiz, tarihini lezzete evirmiş, nefis lezzetler diyarıdır. Adana mutfağı deyince ilk akla gelen baskın lezzet Adana Kebabı olsa da Adana kebaptan ibaret değil. 400’ü aşkın önemli lezzetin diyarıdır Adana. ‘Adana’ya gelin ciğerimi yiyin’ diyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise festivalin kentin ekonomisine ve kültürel tanıtımına önemli katkılar sunduğunu dile getirdi. Köşger, “Adana, kendine özgü lezzetleriyle geçmişi ve bugünü harmanlayan bir şehir. Festivalin teması olan ‘Kökleriyle Adana’, bu köklü mutfağı geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu yılki festival; kadim kentimizin zengin mutfak kültürünü, tarihi ve turistik değerlerini tanıtmakla kalmayıp aynı zamanda Adana ekonomisine büyük katkı sağladı. Öyle ki hem Adanalı hemşerilerimiz hem de ülkemizin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizin yaptığı harcamalarla birlikte toplam 3,7 Milyar TL’lik bir ekonomik değerden bahsedebiliriz. Ayrıca Adana’nın lokomotif şehir olma deneyimini kullanarak, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Nevşehir, Mersin ve Şanlıurfa gibi şehirleri kapsayan bir destinasyon oluşturmak istiyoruz. Festival boyunca Adana’mızda otellerdeki 13 bin yatak kapasitesinin tamamı doldu. Festivalimizin Tarsus ve Mersin gibi çevre il ve ilçelerdeki otellerin doluluk oranına da etkisi çok yüksek oldu” dedi.

500 bin şiş et, 400 bin şişe şalgam tüketildi Festivalde yerel lezzetler, ünlü şeflerin katılımıyla gerçekleşecek atölyeler ve gösterilerle tanıtıldı. Ziyaretçiler, Adana’nın ünlü kebabından deniz ürünlerine, şalgamından ciğerine kadar birçok lezzeti deneyimleme fırsatı buldu. Merkez Park’taki alanda 76 stantta satış yapıldığını, 48 kadın kooperatif standı ile 13 belediye standının yer aldığını ifade eden Vali Köşger, “Adana sadece kebaptan ibaret olmayan bir şehir ama Adana deyince de akla ilk gelen lezzetler tabi ki kebabı ve kebabın yanında olmazsa olmaz şalgamı. Bu sene festivalimizde yaklaşık olarak 500 bin şiş et ve 400 bin şişe şalgam tüketildi” dedi.

Festival İçerik Sorumlusu Gökmen Sözen ise şunları söyledi: “Amacımız Adana mutfağını sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde tanıtmak ve yaygınlaştırmak. Bu noktada; Adana’nın yerel ürünleri, doğal tarım yöntemleri ve geleneksel tariflerini, çevre dostu bir anlayışla geleceğe aktarmayı aynı zamanda doğaya saygıyı ve sürdürülebilir yaşamı teşvik etmeyi planlıyoruz.