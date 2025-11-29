Ahmet Uluçay ölüm yıl dönümünde anılıyor

Türk sinemasının en özgün anlatıcılarından Ahmet Uluçay, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde sinemaya duyduğu derin tutkuyla anılıyor. Kütahya’nın Tepecik Köyü’nde başlayan yaşamında sinema, Uluçay için yalnızca bir sanat dalı değil; hayal kurmanın, üretmenin ve çocukluğun saflığını korumanın bir yolu oldu. Kısıtlı imkânlara rağmen yarattığı dünyalarla sinemanın sınırsız gücünü ortaya koydu.

İmkânsızlıklardan doğan masalsı bir dil

Uluçay, sınırlı teknik olanaklarla çektiği kısa filmlerle ulusal ve uluslararası festivallerde dikkat çekmeyi başardı. Naif anlatımı, gerçek ile düş arasındaki geçişleri ve samimi bakışı, onu Türk sinemasında bambaşka bir yere taşıdı. Eserlerinde yaratıcılığı ve şiirselliği ön plana çıkaran yönetmen, bağımsız sinemanın ilham kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.

Ahmet Uluçay denince akla gelen ilk eserlerden biri olan Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, yönetmenin çocukluk anılarından beslenen, büyümenin hüznünü ve sinemanın büyüsünü bir araya getiren özel bir yapım olarak öne çıkıyor. Film, sıcak dili ve içtenliğiyle sinemaseverlerin hafızasında derin bir iz bıraktı.

Ahmet Uluçay’ın sinema tutkusunu anmak amacıyla, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmi 30 Kasım Pazar günü saat 20.00’de Moviesmart Türk ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bu özel yayın, Uluçay’ın hayallerle örülü dünyasına yeniden kapı aralayacak.