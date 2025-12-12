Akademinin çınarı Prof. Dr. Nermin Abadan Unat hayatını kaybetti

Siyaset ve iletişim alanının öncü isimlerinden Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, 104 yaşında yaşamını yitirdi.

Abadan Unat’ın cenaze törenine ilişkin detayların, ABD’de bulunan oğlunun İstanbul’a dönmesinin ardından netleşmesi bekleniyor.

Akademinin önemli ismi

1859’da kurulan Mülkiye’nin (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) ilk kadın asistanı, ardından ilk kadın doçenti ve profesörü unvanlarını alan Abadan Unat, emekliliğinden sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde ders vermeyi sürdürdü. Siyaset bilimi ve iletişim alanındaki çalışmalarıyla akademik dünyada kalıcı bir etki bıraktı.

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat kimdir?

1921’de Viyana’da doğan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, İzmir Kız Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1944–1950 arasında Ulus gazetesinde çalıştı. Kazandığı bursla ABD’ye giderek Minnesota Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim aldı. 1953’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde asistanlığa başladı ve fakültenin ilk kadın asistanı oldu. Ardından doçentlik ve 1966’da profesörlük unvanını aldı. SBF’de Siyasal Davranış Enstitüsü’nü kurdu ve özellikle yurt dışındaki Türk işçiler ile kadınların yaşadığı sorunlara odaklanan önemli araştırmalar yaptı.

1960’lardan itibaren Avrupa’ya göç eden Türk ailelerin yaşam koşulları, uyum süreçleri ve kadınların rolü üzerine kapsamlı çalışmalar yürüttü. Kadınların toplumdaki yerinin güçlenmesi için hem Türkiye’de hem uluslararası platformlarda mücadele etti; Avrupa Konseyi’nde kadın–erkek eşitliği çalışmalarında Türkiye’yi temsil etti.

1978–1980 yıllarında Cumhurbaşkanı kontenjanıyla Senato üyeliğine atandı. IPSA başkan yardımcılığı, Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanlığı ve Avrupa Konseyi Kadın–Erkek Eşitlik Komisyonu başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 1989’da SBF’den emekli olduktan sonra Boğaziçi ve İstanbul Üniversitelerinde ders vermeyi sürdürdü.

Göçmen işçilere ilişkin çalışmaları nedeniyle Federal Almanya Devlet Başkanı tarafından liyakat nişanına layık görüldü. Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinde çok sayıda eser kaleme aldı. Türkiye’de toplumsal cinsiyet çalışmalarına öncülük eden Abadan Unat, iletişim bilimine de önemli katkılar sunarak “kamuoyu” ve “Halkla Münasebetler” kavramlarını literatüre kazandırdı.