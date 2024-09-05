Akbank Caz Festivali 28 Eylül'de başlıyor

Festival detaylarının anlatıldığı akşamda 34. Akbank Caz Festivali’nin kültür sanat dünyası için büyük bir önem taşıdığını belirten Akbank Genel Müdürü Kaan Gür; “Akbank olarak, sanatın tüm renklerini sahipleniyoruz ve sürdürülebilir projeler geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Caz festivalimiz de bu bağlamda bizim en uzun soluklu projelerimizin başında geliyor. Cazın birleştirici, özgürleştirici ve yaratıcı gücüne inanıyor, bunu geleceğe taşıyıp yeni nesillerle buluşturmak için çalışıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş ve zengin bir içerikle, hem ülkemizden hem de dünyadan pek çok değerli caz sanatçısını ağırlayacağımız için çok heyecanlıyız” dedi.

Atölye programları ve söyleşiler

Caz müziğinin önemli temsilcilerinden Kurt Elling, Harold Lopez-Nussa, 7 Poets Trio ve Rodrigo Amarante'yi İstanbul'da konuk edecek organizasyona dair açıklama yapan Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, festivalde, klasik ve modern caz müziğin yanı sıra elektronik ve dünya müziğinin güzel örneklerinin de yer alacağına işaret etti.

Bigalı, "Türkiye'de cazın gelişimi için festivalimizde eğitim programlarına çok önem veriyoruz. Çocuklara, gençlere ve genç yeteneklere yönelik birçok atölye programımız ve söyleşimiz var" ifadelerini kullandı.

Festivalde 34 konser müzikseverlerle buluşacak

Pozitif iş birliğiyle organize edilen festivalin açılış konseri, 28 Eylül'de Müze Gazhane'de gerçekleşecek. Kenan Doğulu, klasik parçalarının caz düzenlemeleriyle birlikte yeni albümünden şarkılar da seslendirecek. Doğulu'ya sahnede Ozan Musluoğlu, Ercüment Orkut, Bulut Gülen, Şenova Ülker, Mehmet İkiz, Ferit Odman ve Batu Şallıel eşlik edecek.

Festival boyunca 200'den fazla müzisyenin sahne alacağı 34 konserin yanı sıra 5 söyleşi, 2 çocuk atölyesi, teras konserleri ve dans etkinlikleri yapılacak. Etkinlikler Akbank Sanat, Arter, Müze Gazhane, Babylon, Bant Mag. Havuz/Bina, Borusan Müzik Evi, Bova, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Zorlu PSM, Turkcell Platinum Sahnesi, Frankhan, Hope Alkazar, HuginveMunin Kültür ve Sanat Paylaşım Platformu, Nardis Jazz Club, Pera 77, Sakıp Sabancı Müzesi, Ses 1885-Ortaoyuncular Tiyatrosu, The Circle ve Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.

Söyleşi programında ise 'Caz Ağı Paneli: Akademiden Sahneye', 'Çağının Ötesinde Müzisyen İsmet Sıral ve Belgeselin Belgeseli', 'Klasikten Caza', 'Kreşendo x Müzik Yolculuğunun Peşinde' ve 'Özgür Caz ' konu başlıkları ele alınacak.