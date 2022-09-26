Akbank’tan ‘1 Milyon Kitap’ projesine destek

Akbank, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Selçuk Şirin’in başlattığı sosyal fayda projesi ‘1 Milyon Kitap’a destek oldu. İlk etapta 10 bin aileye 60 bin kitap bağışı yapan banka, 1 Milyon Kitap İhtiyaç Listesi, LÖSEV, Türkiye Down Sendromu Derneği ile Edirne, Urfa ve Yozgat’taki devlet hastaneleri vasıtasıyla yeni doğan bebekleri olan ihtiyaç sahibi ailelere kitap gönderecek. Aynı zamanda yeni doğan bebekleri olan Akbank çalışanlarına da kitap gönderimi yapılacak.

1 Milyon Kitap projesindeki kitapların ebeveynlerin, çocuklarıyla doğumdan itibaren diyaloğa dayalı bir iletişim kurmalarını sağladığının altını çizen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, bu projeye destek vererek ilk etapta 10 bin aileye çocukları için ilk kitap setlerini hediye etmek istediklerini aktardı.

“Toplumsal fayda odaklı çalışmalar çok derine kök salmış durumda”

Anapa, “Akbank, topluma değer katan ve fayda sağlayan her alanda gelişimi, değişimi ve yeniliği önceliklendiren bir banka. 70 yılı aşkın süredir Türkiye’nin gelişimine ve kalkınmasına yönelik çalışmalar yürüten Akbank’ın kurum kültüründe toplumsal fayda odaklı çalışmalar çok derine kök salmış durumda. Geniş kitlelere ulaşan projelerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Eğitim de odak alanlarımızdan biri. Bu yönde pek çok projeyi hayata geçirdik. Bu yıl haziran ayında Akbanklıların yanı sıra ailelerinin ve sevdiklerinin de üye olarak diledikleri zaman farklı gelişim fırsatlarından yararlanabilecekleri Akbanklı Ailem Akademisi’ni hayata geçirmiştik. Şimdi de Akbanklı Ailem Akademisi ile çocuklara okul öncesi dönemde yapılan yatırımların geri dönüşünün yüksek olduğu bilinciyle Prof. Dr. Selçuk Şirin'in hayata geçirdiği 1 Milyon Kitap projesinin de destekçisi olduk.” diye konuştu.

“Büyük bir hayalin peşindeyiz”

Türkiye’de her yıl yaklaşık 1.3 milyon çocuğun dünyaya geldiğini, araştırmalara göre bu çocukların sadece 300 bin kadarının evinde kitap bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Selçuk Şirin ise, 1 Milyon Kitap Projesi ile doğar doğmaz tüm çocukların kitapla buluşmasını amaçladıklarını belirtti. İki grup arasındaki makası kapatmanın şart olduğunu söyleyen Prof. Şirin konuşmasını şöyle sürdürdü: “Her yıl 1.3 milyon bebek doğan bir ülkede büyük bir hayalin peşindeyiz. Proje kapsamında bugüne kadar 700 bine yakın kitap dağıtıldı. Bugün bize ücretsiz kitap için başvurmuş binlerce çocuk hala sırada ilk kitaplarını bekliyor. Kurumsal destekler bizim için çok önemli, daha geniş bir kitleye hızlıca ulaşmamızı sağlıyor. Akbank’ın da desteğiyle Edirne’deki hastanemize kitaplarımızı ulaştırdık. Belirlenen STK’lar ile Urfa ve Yozgat’taki hastanelerimize de kitaplar gönderildi. Akbank’ın bu desteğinin diğer kurumlara da örnek olmasını diliyorum.”