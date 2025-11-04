Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi açıldı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından restore edilerek hayata geçirilen Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve çok sayıda davetli katıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, merkezin yalnızca bir yapı değil, aynı zamanda “medeniyetin fikrî laboratuvarı” olduğunu belirterek, “Bu mekân şehrin kültürel hafızasını canlı tutacak, fikir üretimini teşvik edecek ve geleceğin vizyonuna ışık tutacak” dedi.

“Alev Hoca anlatılmaz, yaşanır”

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, düşünce dünyasında derin izler bırakan Alev Alatlı’nın adının bu eserde yaşatılmasının büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, “Alev Hoca, herkesin hayatına dokunan bir fikir insanıydı. Bu merkez, onun düşüncelerini yaşatacak” sözleriyle projeyi övdü.

Merkez, 19. yüzyıl sivil mimarisinin örneklerinden olan Osman Fevzi Efendi Konağı’nın restore edilmesiyle hayata geçirildi.

Kütüphane, okuma salonları, sergi alanları ve toplantı salonlarıyla donatılan merkez, Yıldırım Kafe ile sosyal yaşamın da yeni durağı oldu.

Yıldırım’ın kültürel sermayesini güçlendirecek proje, hem Alev Alatlı’nın fikir mirasını yaşatmayı hem de genç nesillere ilham vermeyi amaçlıyor.