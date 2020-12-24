Aliye Berger'e özel doodle beğeni topladı! Google Aliye Berger'i hatırlattı

Aliye Berger, Google tarafından unutulmadı ve doğum gününe özel bir doodle hazırlandı. Çok yönlü sanatçı kimliğiyle tanınan ressam Aliye Berger, aynı zamanda Türkiye'nin ilk kazıma ve oyna gravür sanatçılarından biri oldu.

Google zaman zaman dünya geneli için doodle'lar yayınlarken, zaman zaman ise kullanılan ülkeye özgün doodle çizimlerini kullanıcılar ile paylaşıyor. Türkiye'de sanat, bilim, felsefe, müzik gibi alanlarda önemli çalışmalara imza atan insanlar için özel doodle'ları ile dikkat çeken Google, Aliye Berger'in doğum gününe özel paylaşımıyla dikkat çekti.

Aliye Berger doodle'ının ardından kullanıcılar Aliye Berger kimdir, sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte Aliye Berger'in hayatı...

Aliye Berger kimdir?

Aliye Berger, 24 Aralık 1903 tarihinde Büyükada'da doğdu. Babası Kabaağaçlızade Mehmed Şakir Paşa, annesi Giritli Sare İsmet Hanım’dır. Yazar Halikarnas Balıkçısı ile ressam Fahrünnisa Zeyd’in kardeşi; seramik sanatçısı Füreya Koral, tiyatrocu Şirin Devrim ile ressam Nejat Devrim’in teyzesidir.

Lise eğitimini Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde tamamlayan Aliye Berger, resim ve piyano dersleri aldı. 1924 yılında Türkiye'de bulunan Macar keman virtüözü ve pedagog Karl Berger'den ders alan Aliye Berger, sanat konusunda ilklerden oldu.

Karl Berger ile ilişkileri zamanla aşka dönüşürken, ikili yirmi üç yıl beraber yaşadı. 1935-1939 yılları arasında Berlin ve Paris'te kardeşi Fahrünissa Zeyd'in yanında kalan ve sanat hareketlerini izleyen Aliye Berger, 1947 yılında Karl Berger ile evlendi ancak altı ay sonra Karl Berger'in hayatını kaybetmesi ile Londra'ya gitti.

Londra'da John Buckland Wright'in atölyesinde heykel ve gravür çalışan Aliye Berger, 1951'de Türkiye'de ilk kişisel sergisini açtı ve 150 gravürü sanatseverlere sundu. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği’nin 1954’te İstanbul’da toplanan kongresi nedeniyle Yapı Kredi Bankası’nın düzenlediği “İş ve İstihsal” konulu yarışmada “Güneşin Doğuşu” adlı ilk yağlı boya çalışmasıyla birincilik ödülünü kazanan Aliye Berger, ertesi ıl 2. Tahran Bienali'nde ikincilik ödülünü aldı.

Aliye Berger desen ve yağlı boya resimler yaptıysa da çoğunlukla oyma baskı tekniğinde, siyah-beyazın ara tonlarında yapıtlar verdi. Zımpara kağıdı, kasap kağıdı ve tülbenti malzeme olarak kullanan sanatçı günlük yaşamın kalıplarını, İstanbul’un çeşitli köşelerini bazen gerçekçi, bazen de fantastik biçimde, özgün bir lirizm ve dışavurumculukla yansıttı. Yaşamı boyunca dünyanın çeşitli kentlerinde on iki özel sergi açtı, kırk sekiz karma sergiye katıldı.

Aliye Berger, 9 Ağustos 1974'te Büyükada'da hayatını kaybetti.

Ölümünden sonra yapıtları çeşitli defalar sergilenmiştir. En büyükleri, 16 Ekim- 1 Kasım 1975 tarihleri arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde düzenlenen sergi ile Yapı Kredi Bankası’nın 11 Şubat-6 Mart 1988 tarihleri arasında düzenlediği sergidir. Sanatçının İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde dört, Albertina Müzesi'nde de üç yapıtı sergilenmektedir.