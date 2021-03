Altın Küre’yi ilk kez Asyalı bir kadın yönetmen kazandı

Deniz KILINÇ

Pandemi önlemleri sebebiyle bu yıl ilk kez dijital ortamda düzenlenen ve yılın en iyi televizyon ve sinema yapımlarının ödüllendirildiği 78. Altın Küre ödülleri dün sahiplerini buldu. ABD’li oyuncular Tina Fey ve Amy Poehler’ın sunduğu ödül törenine adaylar evlerinden bağlandı.

Fey ve Poehler, açılış konuşmalarında Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) üyeleri arasındaki temsiliyet sorunlarına değindi. İkili, HFPA’in bünyesine siyah üyeleri alması konusunda çağrıda bulunurken, Tina Fey yaptığı esprili konuşmada “Hepimiz ödül programlarının aptalca olduğunu biliyoruz. Aptalca şeylerde bile, kapsayıcılık önemlidir ve Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin hiç siyah üyesi yok. Bunu değiştirmeniz gerekiyor, bu yüzden bunu değiştirmek için buradayız” dedi. Bu değişikliği dört gözle beklediğini söyleyen Poehler ise insanların HFPA’in seçimlerinden üzüntü duyduğunu söylerken, bazı siyah oyuncuların aday gösterilmeyip göz ardı edilmesi konusuna değindi. Törenin ilerleyen dakikalarında HFPA Başkan Yardımcısı Helen Hoehne temsiliyet konusunda yapmaları gereken birtakım çalışmaların olduğunu söylerken birliğin eski başkanı Meher Tatna da “Yeterince temsil edilmeyen tüm toplulukların bir araya gelmesini sağlamalıyız. Bunu gerçekleştireceğiz” yorumunu yaptı. HFPA Başkanı Ali Sar ise üyelerin temsiliyeti açısından daha kapsayıcı bir gelecek beklediklerini söyledi.

Gecenin en önemli ödülü olan en iyi yönetmen kategorisinde Çinli yönetmen Chloe Zhao, ekonomik krizin hakim olduğu kovboy filmi Nomadland ile Altın Küre tarihinde en iyi yönetmen ödülünü kazanan ilk Asyalı kadın yönetmen olurken, Zhao ayrıca 1984’te Barbra Streisand’ın ardından ödülü kazanan ikinci kadın oldu. Zhao, dijital ortamda yaptığı konuşmada, “Nomadland benim için yas ve iyileşmenin odağı oluşturduğu bir hac yolculuğudur. Bunun gibi hayatında zor dönemlerden geçmiş herkese sesleniyorum, bu film sizin için” dedi.

Dijital dizi ve platformları, stüdyolardan gelen güçlü rekabete karşı geceye damgasını vurdu. Amazon’un dijital platformunda yayınlanan ve yaygı olarak Borat 2 olarak bilinen Borat Subsequent Moviefilm, en iyi komedi veya müzikal filmi ödülünü kazanırken, filmin başrolü gerilla komedyen Sacha Baron Cohen de en iyi aktör ödülünü kaptı.

Öte yandan ödül törenine 42 adaylıkla damgasını vuran Netflix en iyi televizyon ödüllerinin sahibi oldu. İngiliz Kraliyet Ailesi’ni konu alan Netlifx draması The Crown en iyi drama dizisi ödülünü alırken, The Queen’s Gambit ise en iyi mini dizi ödülünün sahibi oldu. Aynı kategoride en iyi kadın oyuncu ödülünü Anya Taylor-Joy kazanırken, Schitt’s Creek ise en iyi komedi dizisi ödülünü ve Catherina O’Hara da aynı kategoride en iyi kadın oyuncu ödülünü kaptı.

78. Altın Küre sahipleri listesi ise şöyle:

Sinema

En İyi Film (Drama)

Nomadland

En İyi Film (Komedi ya da Müzikal)

Borat Subsequent Moviefilm

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Andra Day – The United States vs Billie Holiday

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi-Müzikal)

Sacha Baron Cohen – Borat Subsequent Moviefilm

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi-Müzikal)

Rosamund Pike – I Care A Lot

En İyi Yönetmen

Chloé Zhao – Nomadland

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Jodie Foster – The Mauritanian

Yabancı Dilde En İyi Film

Minari (ABD)

En İyi Senaryo

The Trial of the Chicago 7

En İyi Animasyon Film

Soul

En İyi Orijinal Şarkı

“Io Si” – The Life Ahead

En İyi Müzik

Soul

Televizyon

En İyi Dizi (Drama)

The Crown

En İyi Dizi (Komedi-Müzikal)

Schitt’s Creek

En İyi Mini Dizi/Film

The Queen’s Gambit

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Josh O’Connor – The Crown

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Emma Corrin – The Crown

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi-Müzikal)

Jason Sudeikis – Ted Lasso

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi-Müzikal)

Catherine O’Hara – Schitt’s Creek

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

Mark Ruffalo – I Know This Much Is True

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

Anya Taylor-Joy – The Queen’s Gambit

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Dizi, Mini Dizi, TV Filmi)

John Boyega – Small Axe

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Dizi, Mini Dizi, TV Filmi)

Gillian Anderson – The Crown