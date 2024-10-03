Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 5-12 Ekim'de düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında kent, bir hafta boyunca film gösterimlerine ve sanatsal etkinliklere sahne olacak. 'Hikayemiz birlikte' mottosuyla organize edilen festivalin bu yılki afiş ve tanıtım videolarında halk başrolde yer aldı.

'Türkiye'nin Oscar'ı' olarak nitelendirilen festival, 5 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da sanatçıların geleneksel kortej geçişiyle başlayacak. Festival kapsamında bir hafta boyunca Altın Portakal için yarışacak seçkiler ile Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek filmler sanatseverlerle buluşacak. Bir haftalık heyecanın ardından Şebnem Dönmez'in sunuculuğunu üstleneceği ödül ve kapanış töreni ise 12 Ekim'de Cam Piramit'te 'Kırmızı Halı' geçişi sonrası yapılacak.

Korteje Yeşilçam ve bugünün sanatçıları katılacak

Festivalin sanat direktörü Deniz Yavuz, Altın Portakal'ın 'Türkiye'nin Oscar'ı' iddiasını sürdürdüğünü belirtti ve "Bu yılki jüri başkanımız Ferzan Özpetek, kariyerine Antalya'da başlıyor, ilk filmi 'Hamam' ile burada ödül alıyor ve bundan sonra muazzam bir kariyere ulaşıyor. Bu yıl da yarışmalarda nitelikli seçkiler yer aldı. Bu filmler içinden yeni sinemacıların, yönetmenlerin, önü açık insanların çıkacağını düşünüyoruz" dedi. Yavuz, bu yıl sinema alanında bir çalıştay gerçekleştireceklerini, sektörün sorunlarını masaya taşıyacaklarını belirterek, bunun da sanat camiası açısından önemine vurgu yaptı.