Altın Portakal Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Jürisi belli oldu

24 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyeleri açıklandı. Jüri, dünya sinemasının usta isimlerini bir araya getiriyor: Charles J.D. Schlissel, Elif Dağdeviren, Mehmet Kurtuluş, Najwa Najjar, Rebecca Lenkiewicz ve George Ovashvili.

Jüri başkanlığını yapımcı Charles J.D. Schlissel üstleniyor. Schlissel, The Prestige ve Robin Hood gibi yapımlarla tanınıyor. Türkiye’den Elif Dağdeviren, medya ve sinema alanındaki öncü projeleriyle jüriye katkı sağlıyor. Oyuncu Mehmet Kurtuluş ise uluslararası projelerdeki başarılarıyla öne çıkıyor.

Filistinli yönetmen Najwa Najjar, Sundance ve Cannes gibi festivallerde gösterilen yapımlarıyla dikkat çekiyor. Oscar ödüllü Ida filminin senaristlerinden Rebecca Lenkiewicz ve Gürcü yönetmen George Ovashvili, jüriye farklı bakış açıları kazandırıyor.

10 film Altın Portakal için yarışacak

Uluslararası yarışmada 10 film, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu dallarında Altın Portakal için yarışacak. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Fransa, İran, Kolombiya ve İsveç gibi ülkelerden yapımlar, ilk kez Türkiye izleyicisiyle buluşacak.

Ödül töreni 1 Kasım’da

Festivalin kazananları 1 Kasım 2025’te düzenlenecek törende açıklanacak. Festival, dünya sinemasının güncel örneklerini Antalya’ya taşıyarak uluslararası düzeyde büyük bir sinema buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Uzun metraj yarışması aday filmler

- Mad Bills to Pay (Yön: Joel Alfonso Vargas)

- Urchin (Yön: Harris Dickinson)

- Adam’s Sake, (Yön: Laura Wandel )

- A Poet (Yön: Simón Mesa Soto)

- If I Had Legs I’d Kick You, (Yön: Mary Bronstein )

- Confidante (Yön: Çağla Zencirci & Guillaume Giovanetti )

- Mother’s Baby (Yön: Johanna Moder )

- The Currents (Yön: Milagros Mumenthaler)

- Divine Comedy (Yön: Ali Asgari )

- Otec (Yön: Tereza Nvotová )