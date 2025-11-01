Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Cam Piramit'te gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Bir haftadır süren sinema maratonunda 7 ayrı kategoride ödül kazanarak geceye damgasını vuran "Tavşan İmparatorluğu", En İyi Film ödülünün de sahibi oldu. Filmin yönetmeni Seyfettin Tokmak, ödül konuşmasında, "Rüyada mıyım, son günüm mü bugün. Çok emek verdim, insan emeğinin karşılığını alması gibi güzel bir şey yok" dedi.

25 Ekim'de geleneksel Festival Korteji ile başlayan, Onur ve Başarı Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu açılış töreniyle devam eden festival, yarışma filmlerinin ekipleri, jüri üyeleri, sanat dünyasından çok sayıda isim ve binlerce sinemaseverin katıldığı görkemli bir kapanışla final yaptı. Nefise Karatay ve Alpdoğan Esenoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen gece, sahne performansları ve coşkulu alkışlar eşliğinde sinema emekçilerine adandı.

Gecenin en çok öne çıkan yapımı olan Tavşan İmparatorluğu, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Sanat Yönetmeni ödüllerini kazandı. Film aynı zamanda FilyYön En İyi Yönetmen Ödülü ve jüri tarafından verilen Ulusal En İyi Film ödüllerine layık görülerek toplamda 7 ödülle festivalin zirvesine yerleşti.

Ödüllerin açıklanmasından önce sahneye davet edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir ise Altın Portakal'ın 62 yıllık mirasına dikkat çekerek, "Sanat umuttur. Ne yaşarsak yaşayalım; Antalya her defasında yeniden doğmayı, üretmeyi ve umut etmeyi bilir. Altın Portakal, bu umudun simgesidir. Bu festival, emeğiyle geleceğe iz bırakan tüm sinema insanlarının hikâyesidir" dedi.

Jüri başkanı Ömer Vargı ise sinemanın üretim gücüne ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, "Bu bir yarış değil; hep birlikte var olduğumuz bir buluşma. Kimse kaybetmedi" ifadelerini kullandı.

"Filmi yapmamda çocuklar etkili oldu"

En İyi Film ödülünü almak üzere sahneye çıkan yönetmen Seyfettin Tokmak, konuşmasında filmi hazırlama sürecini anlatarak, "Çocuklara gönüllü film öğretmenliği yaptığım dönemde çok zorlanan, depresyon yaşayan çocuklar gördüm. Böyle ders anlatıyorsun, renkli renkli filmlerden bahsediyorsun ama çocukların yarısı sanki ilaç almış gibi uyuyorlardı.

Beni açıkçası bu filmi yapmaya o duygu götürdü ve biraz daha filmin bütünlüğünü oluşturan o karanlık ama Musa'nın bütün bu dış dünyanın, erkek dünyasının şiddetine karşı inatla hayvanların, tavşanların dünyasında kalmaya devam etmesi, bir şekilde direnecek, dönüştürecek bir direniş göstermesi çok değerliydi. Çok zorluk çeken çocuk gördüm hayatım boyunca. Yaşar Kemal'in ‘Çocuklar İnsandır' kitabı benim için çok önemli bir kitaptır, yani Yaşar Kemal için almış oluyorum. O kadar değerli. Rüyada mıyım, son günüm mü bugün. Çok emek verdim, insan emeğinin karşılığını alması gibi güzel bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Hayatta onurlu, insanca ve özgürce yaşam hakkından daha değerli ne olabilir?"

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Erken Kış filmindeki performansıyla Leyla Tanlar aldı. Tanlar, kadın karakterlere çoğu zaman hikâyelerde "artakalan" rollerin bırakıldığına dikkat çekerek, "Böyle bir karakter yazan ve bana güvenip onu bana emanet eden yönetmenim Özcan Alper'e çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu. En İyi Erkek Oyuncu ödülü, Parçalı Yıllar filmindeki performansıyla Yetkin Dikinciler'e verildi. Dikinciler, "Hayatta onurlu, insanca ve özgürce yaşam hakkından daha değerli ne olabilir? Biz buna benzer bir film yaptık." diyerek alkış topladı.

Aynı yarışmada En İyi Senaryo Ödülü Emre Sert ve Gözde Yetişkin'e, En İyi Müzik Ödülü Parçalı Yıllar filmiyle İrsel Çivit'e, En İyi Kurgu Ödülü Noir filmiyle Şöhret Tandoğdu ve Deniz Çizmeci'ye verildi. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Kanto filminden Yıldız Kültür olurken, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Tavşan İmparatorluğu filmindeki performansıyla Sermet Yeşil'in oldu. En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü yine Tavşan İmparatorluğu filmiyle Claudia Becerril Bulos aldı; filmin sanat tasarımını üstlenen Tora Aghabayova ise En İyi Sanat Yönetmeni seçildi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü Sahibinden Rahmet filmiyle Gözde Yetişkin ve Emre Sert'e verildi. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü ise Aldığımız Nefes filminin yönetmenleri Şeyhmus Altın ve Fevziye Hazal Yazan'ın oldu.

Belgesel Film kategorisinde Ulusal Belgesel Film Yarışması Jüri Özel Ödülü, Rıza Oylum'un yönettiği Yerli Yurtsuz filmine verilirken, En İyi Belgesel Film ödülü Roman Gibi filmiyle Tayfun Belet'e gitti. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü Bimba filmiyle Sandra Peso'ya, En İyi Kısa Film ödülü ise Ölüm Bizi Ayırana Dek filmiyle Deniz Koloş'a verildi. İkinci kez düzenlenen Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü Kusursuz Ölçü Nedir filmiyle Eylül Babur'un, En İyi Film Ödülü ise Tümseğin Uğultusu filmiyle Abdurrahim Karabulut'un oldu.

En iyi uluslararası film "A Poet" seçildi

Uluslararası Yarışma'da En İyi Film ödülü A Poet filmine giderken, aynı filmdeki performansıyla Ubeimar Rios En İyi Erkek Oyuncu seçildi. En İyi Kadın Oyuncu ödülü Adam's Sake filmiyle Lea Drucker'a, En İyi Yönetmen Ödülü ise Father filminin yönetmeni Tereza Nvotova'ya verildi. Jüri özel ödülüne Ali Asgari'nin yönettiği İlahi Komedya filmi layık görüldü. Aynı film ayrıca Sungu Çapan Uluslararası Sinema Yazarları Ödülü'nün de sahibi olarak geceye damga vuran yapımlar arasına girdi.

Cahide Sonku Kadın Emek Ödülü bu yıl Parçalı Yıllar filmiyle Bilge Şen'e, ayrıca Bağlar, Kökler ve Tutkular filminde görev alan sanat yönetmeni Nanaz Bahram ve oyuncu Ezgi Yaren Karademir'e takdim edildi. Ulusal jüri tarafından verilen festival nişanı ise oyuncu Öykü Karayel'e sunuldu.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, ödül kazanan isimlerin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.