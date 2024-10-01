Altın Portakal Film Festivali'nin gösterim takvimi açıklandı

Bu yıl 11 farklı bölümde 80’i üzerinde filmi sinemaseverlerle buluşturacak olan festival programına www.antalyaff.com adresinden ulaşılabiliyor.

Festival kapsamında Ulusal Özel Gösterim, Ulusal Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Özel Gösterim, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Belgesel Özel Gösterim başlıkları altında sunulacak filmler ücretsiz olarak izlenebilecek.

Diğer bölümlerdeki gösterimlerin ücreti ise herkesin sinemayla buluşabilmesi için öğrenci 5 ve tam 10 TL olarak belirlendi.

Gösterimler, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos ve Perge salonları, Paribu Cineverse Migros AVM Konyaaltı 7 ve 8’inci salonlar, Cinetime (2.Salon) Özdilek Park Antalya Kepez ve AKM Amfitiyatro’da gerçekleştirilecek.