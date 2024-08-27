Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanı: Ferzan Özpetek

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek 'Ulusal Uzun Metraj Filmi', 'Film-Yön', 'Ulusal Belgesel Film Yarışması' ile 'Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışma' bölümünün jüri üyeleri belli oldu. Festivalin jüri başkanlığını Ferzan Özpetek üstlenecek.

Rekor sayıda başvuru

Sanat yönetmenliğini Deniz Yavuz'un üstlendiği festival kapsamında, Özpetek'in jüri başkanlığında, Deniz Göktürk Kobanbay, Gökçe Bahadır, İlker Kaleli, Melis Behlil, Melisa Önel ve Mercan Dede bir araya geldi. Jüri, rekor sayıda başvurunun yapıldığı Uzun Metraj Film Yarışması'nın enlerini seçecek.

Özpetek: Festival, uluslararası ve çok önemli bir marka

Jüri Başkanı Özpetek, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne hak ettiği değeri verebilme çabasında olan herkesle bir arada olacağı için heyecanlı olduğunu belirtti. Önemli bir organizasyon olduğunu aktaran Özpetek, "Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemanın kültürel hafızasını saklayan çok önemli bir markadır" ifadesini kullandı.

Jürinin diğer isimleri...

Festivalin Film-Yön jürisinde, senarist ve yönetmenler Ömer Uğur, Eylem Kaftan ile Biket İlhan yer alıyor.

Ulusal Belgesel Film Yarışma jürisi ise gazeteci ve belgeselci Ahmet Yeşiltepe, yönetmen Jale İncekol ve akademisyen Doç. Dr. Nurdan Tümbek'ten oluştu. Ulusal Kısa Film Yarışma bölümüne katılan kısa filmleri, senarist, oyuncu ve yönetmen Derya Durmaz, yönetmen Erdem Tepegöz ve Pınar Göktaş değerlendirecek.

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışma bölümünün jürisinde, yapımcı Aycan Çetin ve Mehmet Güleryüz yer aldı.