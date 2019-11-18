Amerika’nın sanat öncüleri Disney, Rockwell, Pollock ve Warhol…
Hamburg’da merak ettiğim sergilerden bir diğeri, şehrin tam ortasındaki Bucerius Kunst Forum’da yer alıyordu: Amerika! Disney, Rockwell, Pollock, Warhol…
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