Asuman Kerkez’in bulgur hakkında yazılan en kapsamlı araştırma kitabı olan "Anadolu’dan Dünyaya Armağan: Bulgur", raflardaki yerini aldı. Kitap, üç yıllık bir çalışma ile alan araştırması, anketler ve akademik altyapı ile ortaya çıktı.

Libros’tan çıkan ve lezzetli tariflerin yer aldığı kitaba ilişkin Asuman Kerkez, “Bu kitap, Mezopotamya’dan Anadolu’ya, Hititlerden Selçuklulara, yağmur duası geleneklerinden anılara, sağlıklı beslenmeden nasıl markalaşacağına kadar çok geniş bir pencereden bulguru anlatır. Bir tabak pilavdan, bir sıkım köfteden ibaret olmayan, binlerce yıllık essiz kültürü ifade eden, dünyada her geçen gün daha da önem kazanan bulgura sahip çıkmak, hak ettiği değeri kazandırmak ve gelecek nesillere bırakmak en büyük amacım" yorumunda bulundu.

Kitap hakkında bilgiler

Sayfa Sayısı: 432

Kapak (Cilt Bilgisi): Ciltli

Fiyatı: 125 TL

Dağıtım Tarihi: 02.02.2021

Asuman Kerkez kimdir?

Asuman Kerkez, gastronomi alanında editör, araştırmacı, yazar, televizyon programı yapımcısı, sunucusu ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yayın hayatına Tenceretv.com adlı internet portalında editör olarak 2011 yılında başlayan Kerkez, 2016-2018 yılları arasında Habertürk gazetesinde yazarlık yaparak devam etti.

Asuman Kerkez, Türkiye’de bir ilke imza atarak gastronomi ve aşçılık bölümlerinde okutulmak üzere ders kitabı olarak hazırlanan Uygulamalı Türk Mutfagı adlı eser için bulgur bölümünü yazdı. 2017 yılında yayımlanan Anneannemin Tenceresi isimli arşiv kitap çalısması da bulunuyor.

Kerkez, 2017 yılında yayınlanmaya başlayan “Tadında Hikâyeler” adlı gezi, kültür ve yemek kültürü temalı programın yapımcılığını ve sunuculuğunu yapıyor.