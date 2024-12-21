Anadolu’nun kültürel çeşitliliği ödüllendirildi

Doğu Karadeniz’in Bay­burt ilinde, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatları­nı bir araya getiren Baksı Müzesi, Anadolu’nun zengin kültürel mi­rasını koruma ve tanıtma misyo­nuna devam ediyor. 2000 yılın­da Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın bireysel hayali olarak filizlenen projeden doğan Baksı Kültür Sa­nat Vakfı, 2019’dan bu yana Ana­dolu Ödülleri ile Anadolu’nun kültürel çeşitliliğini destekliyor.

Bu yıl beşinci kez düzenlenen ve ana sponsorluğunu Doğan Holding ile Kurukahveci Meh­met Efendi’nin üstlendiği Ana­dolu Ödülleri, 2024 yılında ‘Ye­niyi Aramak’ temasıyla öne çıktı. Bu tema, moderniteyle şekille­nen toplumsal, bireysel ve poli­tik dönüşümleri ele alan bir pers­pektifle belirlendi.

Ödül süreci, son yüzyılın üre­timlerini beş farklı disiplinde de­ğerlendirdi ve Anadolu’nun in­sani değerlerini yeniden öne çı­kartma hedefi taşıyor.

Kültürel miras görünür kılınıyor

Törende, Baksı Kültür Sanat Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Hüsa­mettin Koçan, vasatın meşrulaş­tırıldığı bir dönemde değerlerin korunmasının önemine vurgu ya­parak, şu ifadeleri kullandı:“Ana­dolu’nun kültürel birikimi, çeşitli­liği ve insani değerleri, evrenin en zengin ve etkileyici mirasıdır. Bu ödüller, bu zengin mirasın yeniden görünür kılınmasını hedefleyen bir adımdır. 2024’ün ödül sahiple­ri, bu mirasa sahip çıkan ve yenilik arayışlarını başarıyla hayata geçi­ren kurumlar arasından seçildi.”

Doğan Holding Adına konu­şan Begüm Doğan Faralyalı ise, Anadolu’nun kültürel mirasının evrensel ile yerel arasındaki ba­ğı kurmadaki önemine dikkat çe­kerek şu değerlendirmelerde bu­lundu: “Anadolu Ödülleri, gelene­ği geleceğe taşıyan bakış açılarıyla toplumun farklı kesimleri arasın­daki mesafeleri kısaltmayı amaç­lıyor. Bizler, bu ödülleri destekle­mekten gurur duyuyoruz.”

2024 Anadolu Ödülleri kazananları

Mimarlık: Mimarlar Derneği 1927

Görsel Sanatlar: Mardin Bienali & Mardin Sinema Derneği

Sinema: Film Yönetmenleri Derneği

Müzik: Erdal Erzincan Gezici Bağlama Atölyesi

Edebiyat: Orhan Kemal Roman Armağanı

Doğan Değer Ödülü: Atatürk Kitaplığı

Onur Ödülü: Doğan Hızlan