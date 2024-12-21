Anadolu’nun kültürel çeşitliliği ödüllendirildi
Baksı Müzesi, Anadolu’nun kültürel mirasını koruma ve tanıtma misyonuyla, 2024 Anadolu Ödülleri’ni dağıttı. Koçan, ödüllerin Anadolu’nun zengin kültürel mirasını yeniden görünür kılmayı hedeflediğini belirtti.
Doğu Karadeniz’in Bayburt ilinde, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarını bir araya getiren Baksı Müzesi, Anadolu’nun zengin kültürel mirasını koruma ve tanıtma misyonuna devam ediyor. 2000 yılında Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın bireysel hayali olarak filizlenen projeden doğan Baksı Kültür Sanat Vakfı, 2019’dan bu yana Anadolu Ödülleri ile Anadolu’nun kültürel çeşitliliğini destekliyor.
Bu yıl beşinci kez düzenlenen ve ana sponsorluğunu Doğan Holding ile Kurukahveci Mehmet Efendi’nin üstlendiği Anadolu Ödülleri, 2024 yılında ‘Yeniyi Aramak’ temasıyla öne çıktı. Bu tema, moderniteyle şekillenen toplumsal, bireysel ve politik dönüşümleri ele alan bir perspektifle belirlendi.
Ödül süreci, son yüzyılın üretimlerini beş farklı disiplinde değerlendirdi ve Anadolu’nun insani değerlerini yeniden öne çıkartma hedefi taşıyor.
Kültürel miras görünür kılınıyor
Törende, Baksı Kültür Sanat Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, vasatın meşrulaştırıldığı bir dönemde değerlerin korunmasının önemine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:“Anadolu’nun kültürel birikimi, çeşitliliği ve insani değerleri, evrenin en zengin ve etkileyici mirasıdır. Bu ödüller, bu zengin mirasın yeniden görünür kılınmasını hedefleyen bir adımdır. 2024’ün ödül sahipleri, bu mirasa sahip çıkan ve yenilik arayışlarını başarıyla hayata geçiren kurumlar arasından seçildi.”
Doğan Holding Adına konuşan Begüm Doğan Faralyalı ise, Anadolu’nun kültürel mirasının evrensel ile yerel arasındaki bağı kurmadaki önemine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Anadolu Ödülleri, geleneği geleceğe taşıyan bakış açılarıyla toplumun farklı kesimleri arasındaki mesafeleri kısaltmayı amaçlıyor. Bizler, bu ödülleri desteklemekten gurur duyuyoruz.”
2024 Anadolu Ödülleri kazananları
Mimarlık: Mimarlar Derneği 1927
Görsel Sanatlar: Mardin Bienali & Mardin Sinema Derneği
Sinema: Film Yönetmenleri Derneği
Müzik: Erdal Erzincan Gezici Bağlama Atölyesi
Edebiyat: Orhan Kemal Roman Armağanı
Doğan Değer Ödülü: Atatürk Kitaplığı
Onur Ödülü: Doğan Hızlan