Andrea Bocelli, İstanbullu hayranlarıyla buluşacak

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda "Romanza 30th Anniversary World Tour" kapsamında düzenlenecek konser, "Mticket" işbirliği ve NTRteam organizasyonuyla hayata geçirilecek.

Bocelli, İstanbul konserinde "Con Te Partiro", "Vivo per Lei" ve "Time to Say Goodbye" gibi eserlerin yanı sıra "Romanza" albümünden seçilen parçaların merkezde olduğu özel repertuvarı seslendirecek.

Tüm zamanların en çok satan İtalyanca albümü

1997'de yayımlanan "Romanza", kısa sürede küresel başarıya ulaşarak dünya çapında 20 milyondan fazla satış rakamına ulaştı.

20'den fazla ülkede "Platin" ve "Diamond" sertifikaları kazanan albüm, tüm zamanların en çok satan İtalyanca albümü olmasının yanı sıra İngilizce dışındaki dillerde yayımlanmış en başarılı albümlerden biri olarak müzik tarihindeki yerini sağlamlaştırdı.

Albüm, Bocelli'nin uluslararası yükselişini simgeleyen en önemli çalışmalar arasında yer alıyor.

İstanbul özel duraklardan biri olarak konumlanıyor

AEG Presents yapımı "Romanza 30th Anniversary World Tour", dünyanın en prestijli sahnelerini kapsayan seçkin bir rota izliyor.

New York'taki Madison Square Garden, Los Angeles'taki Hollywood Bowl, Venedik'teki Piazza San Marco ve Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu gibi önemli mekanların yer aldığı turnede, İstanbul, tarihi ve kültürel ağırlığıyla öne çıkan özel duraklardan biri olarak konumlanıyor.

Konser, Andrea Bocelli'nin sanatsal yolculuğunu ve "Romanza"nın önemli etkisini merkezine alan özel bir müzikal kutlama niteliği taşıyor.

Müzikseverler, konserin biletlerine "www.mticket.com.tr" adresi üzerinden ulaşabilecek.