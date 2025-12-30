Anime endüstrisi rekor kırdı

Japonya Animasyon Derneği’nin yıllık raporuna göre anime sektörü bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 büyüdü ve dördüncü kez üst üste rekor kırdı. Rapor, televizyon yayınları, sinema, lisans ürünleri, streaming gibi 9 farklı kategoriye ilişkin satış verilerini kapsıyor.

22 yılda 6 kat artış

2024’te anime sektörünün en güçlü kalemi yabancı pazar satışları oldu. Dağıtım anlaşmaları, yayın hakları ve ürün satışlarını içeren bu kategori yaklaşık 13,9 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, verilerin tutulmaya başlandığı 2002’ye göre neredeyse altı kat artış anlamına geliyor. Dernek, global platformların büyümesiyle birlikte Japon yapımlarının dünya genelinde daha görünür hâle geldiğini vurguluyor.

Japonya iç pazarında gelirler şöyle oldu:

- Merchandise (ürün & figür satışları): 4,8 milyar dolar

- Streaming geliri: 1,7 milyar dolar

- TV yayınları: 628 milyon dolar

- Sinema: 441 milyon dolar

Dernek, yurtdışı pazarın hızlı büyüdüğünü, Japonya iç pazarındaki artışın ise daha sınırlı kaldığını belirtti. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda yurtdışı ve yerli pazar arasındaki farkın açılmasının muhtemel olduğu ifade edildi.