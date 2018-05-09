Ankaralılar kahve-çikolata festivalini sevdi

09 Mayıs 2018

ANKARA (DÜNYA) – Ankara Congressium’da “2 tat 5 duyu” sloganıyla, 3-6 mayıs günleri arasında yapıldı. Festival kapsamında, kahve ve çikolata sunumları, atölyeleri ve konserler yanında, down sendromlu çocuklar için de özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Festivalde, down sendromlu çocuklar, ödüllü şeflerin gözetmenliğinde çikolata yapımı öğrendiler. Şefler, Mavi Barış Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden gelen çocuklara çikolatalı lolipop yapmayı öğrettiler. Etkinlik ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılandı.

Festivalde 30 seminer, 10'dan fazla atölye, yarışma, konser ve gösteri düzenlendi. Ziyaretçilerin profesyonel ellerden çıkma kahve ve çikolataları tatma fırsatı yakaladı. Etkinliklerde yetkin isimler kahve ve çikolata hakkında bilgilendirmeye yönelik konferanslar da verdi. Festivalde Congresium Teras’ta yapılan Buray, Fatma Turgut ve Can Bonomo konserleri de gerçekleşti.