'Anne Olmak' adlı kitabın ilk geliri öğrencilere gidecek
Çocuk Gelişim Uzmanı Funda Erdoğan'ın 'Anne Olmak' isimli ilk kitabının lansman toplantısı yapıldı. Etkinlikte, kitabın satışından elde edilecek gelirin, Avcılar Alev Yaşar Aktürk Öğrenci Yurdu ve Topkapı Alev Yaşar Aktürk Öğrenci Yurdu’na destek amacıyla bağışlanacağı açıklandı.
Funda Erdoğan, annelik duygusunu, çocukların her yaşta karşılaşabileceği sorunları ve bunlarla başa çıkabilmeleri konularındaki deneyimlerini 'Anne Olmak' isimli kitabında kaleme aldı. Yeni kitabın tanıtımı için La Baron Zorlu’da etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe Ak Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Kilis Vakfı Başkan Yardımcısı Aslı Aktürk Pehlivanlar, cemiyet hayatının ünlü isimleri Tuğba Develi, Arzu Niziplioğlu, Ebru Gizem Cevahir, Lerzenur Asan Elik, Serap Sarı, Aslıhan Şentürk, Ceyda Kadayıfçıoğlu, Ajda Yıldızhan, Aslıhan Abacı, Eda Erdoğan, Fatma Alcelat, Saadet Ocakoğlu, Vildan Keloğlu ve İpek Küçük’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Gençlerin eğitimine katkı sağlamak en güzel hediye
İkinci Adam Yayınları’ndan çıkan kitabın satışından elde edilecek gelir, Kilis Vakfı’na ait Topkapı Kız Öğrenci Yurdu ve Avcılar Erkek Öğrenci Yurdu öğrencilerine destek amacıyla bağışlanacak. Kilis Vakfı Başkan Yardımcısı Aslı Aktürk Pehlivanlar da yaptığı konuşmada, “Anneler Gününde, anneleri olarak vereceğimiz en güzel hediye gençlerin eğitimine katkı sağlamak. Verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ederim” dedi.