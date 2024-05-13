'Anne Olmak' adlı kitabın ilk geliri öğrencilere gidecek

Funda Erdoğan, annelik duygusunu, çocukların her yaşta karşılaşabileceği sorunları ve bunlarla başa çıkabilmeleri konularındaki deneyimlerini 'Anne Olmak' isimli kitabında kaleme aldı. Yeni kitabın tanıtımı için La Baron Zorlu’da etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Ak Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Kilis Vakfı Başkan Yardımcısı Aslı Aktürk Pehlivanlar, cemiyet hayatının ünlü isimleri Tuğba Develi, Arzu Niziplioğlu, Ebru Gizem Cevahir, Lerzenur Asan Elik, Serap Sarı, Aslıhan Şentürk, Ceyda Kadayıfçıoğlu, Ajda Yıldızhan, Aslıhan Abacı, Eda Erdoğan, Fatma Alcelat, Saadet Ocakoğlu, Vildan Keloğlu ve İpek Küçük’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Gençlerin eğitimine katkı sağlamak en güzel hediye

İkinci Adam Yayınları’ndan çıkan kitabın satışından elde edilecek gelir, Kilis Vakfı’na ait Topkapı Kız Öğrenci Yurdu ve Avcılar Erkek Öğrenci Yurdu öğrencilerine destek amacıyla bağışlanacak. Kilis Vakfı Başkan Yardımcısı Aslı Aktürk Pehlivanlar da yaptığı konuşmada, “Anneler Gününde, anneleri olarak vereceğimiz en güzel hediye gençlerin eğitimine katkı sağlamak. Verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ederim” dedi.