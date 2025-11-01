Antalya, Akdeniz’in sanat başkentine dönüştü: Kültür Yolu Festivali başladı

Türkiye’nin yedi bölgesinde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin son durağı olan Antalya’da festival heyecanı başladı. Açılış töreni, Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Alpaslan, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir” sözünü hatırlatarak, kentin tarihi, doğası ve kültürüyle Türkiye’nin dünyaya açılan en güçlü vitrini olduğunu vurguladı. Antalya’yı “turizmin ve kültürün başkenti, Akdeniz’in kutup yıldızı” olarak tanımlayan Alpaslan, festivalin hem yerli hem yabancı ziyaretçilere zengin bir sanat deneyimi sunacağını belirtti.

(Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan)

Sürrealizmden dijital sanata uzanan sergi yolculuğu

Açılışın ardından düzenlenen etkinliklerde “Sır”, “Rene Magritte: Sürrealist Kıvılcım” ve “Zamanın Katmanları” sergileri sanatseverlerle buluştu. Hadrian Kapısı çevresinde kurulan “Art Meydan” sergisi ise antik miras ile çağdaş sanatın kesiştiği etkileyici bir alan oluşturdu.

Günün ilerleyen saatlerinde Hıdırlık Kulesi rotasında “Gelenekselden Geleceğe”, “Hayatın Renkleri” ve “Seramik Tabaklar Üzerinde Antalya Minyatürleri” sergileri gezildi. Program, dijital teknolojiyi tarihsel temalarla birleştiren “Seyyah: Anadolu Medeniyetleri Dijital Etkileşimli Sanat Eseri” sergisiyle tamamlandı.

Dokuz gün sürecek sanat şöleni

Festival boyunca Antalya, konserlerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden açık hava gösterilerine kadar yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Akdeniz’in sıcak ruhuyla birleşen bu dokuz günlük sanat maratonu, kenti bir kez daha Türkiye’nin kültür ve sanat merkezi konumuna taşıyor.