Antalya, kültür ve sanatın yeni başkenti oluyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki durağı Akdeniz’in parlayan yıldızı Antalya oldu. 1–9 Kasım tarihleri arasında sürecek festival, 67 farklı noktada düzenlenecek 517 etkinlikle kenti bir sanat galerisine dönüştürecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle bu festivalin ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtımına katkı sağlayacağını belirterek, “Antalya artık sadece yaz turizmiyle değil, kültür ve sanatla da anılacak bir merkez haline geliyor” dedi.

Festival süresince Antalya’nın her köşesi sergilerle renklenecek. Antalya Kültür Sanat Sergi Salonu’nda René Magritte’in orijinal eserlerinden oluşan Sürrealist Kıvılcım sergisiyle birlikte Kenan Işık’ın Zamanın Katmanları gravür sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde “Yaşayan Miras: Barak Kilimi”, Hıdırlık Kulesi’nde “Seyyah: Anadolu Medeniyetleri” dijital sanat uygulaması, tarihi Saat Kulesi’nde ise “Zamanın Hüneri” adlı mapping gösterisi ziyaretçilere görsel şölen yaşatacak.

RuinAdalia Hotel, Dokumapark, Hadrian Kapısı ve Tekelioğlu Kütüphanesi gibi noktalarda açılacak karma sergilerle şehir adeta sanatın açık hava müzesine dönüşecek.

Müzik ve sahnede yıldızlar geçidi

Festival boyunca Antalya, yerli ve uluslararası sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapacak. Bengü, Buray, Sagopa Kajmer, Merve Özbey, Aydilge gibi ünlü isimler Konyaaltı Beach Park sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Ayrıca Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve Umut Akyürek, Atatürk’ü anma haftasında özel konserlerle sahne alacak.

Tiyatro ve bale tutkunları için ise “Yedi Kocalı Hürmüz”, “Paquita / Bir Yaz Gecesi Rüyası”, “Thérèse Raquin” ve “Saraydan Kız Kaçırma” gibi önemli yapımlar festival programında yer alıyor. Anadolu Ateşi ise Aspendos Antik Kenti’nde büyüleyici bir dans gösterisiyle festivalin doruk noktalarından biri olacak.

Atölyeler, tadım etkinlikleri ve kültürel deneyimler

Festival, sanatın yanı sıra gastronomi ve el sanatlarını da bir araya getiriyor. “FotoMaraton Antalya”, “Kültür Meclisi: Münazara Turnuvası” ve “İki Kıyı Tek Sofra” tadım etkinliği, ziyaretçilere hem kültürel hem de lezzetli bir deneyim sunacak.

Katılımcılar “Ebru”, “Ahşap Kaşık Yapımı”, “Seramik”, “Tezhip”, “Minyatür” ve “Kuyumculuk” gibi atölyelerde geleneksel sanatları deneyimleyecek.

Çocuk Köyü ve lezzet noktaları

Konyaaltı Beach Park’ta kurulacak “Çocuk Köyü”, minikler için tiyatro, atölye, bilim ve spor etkinlikleriyle dolu bir dünya sunacak.

Festivalin gastronomi ayağında ise “Lezzet Noktaları” projesiyle Antalya’nın unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekleri yeniden keşfedilecek. Ünlü şefler tarafından hazırlanan coğrafi işaretli ürünler, festival ziyaretçilerine otantik bir tat deneyimi yaşatacak.