Ara Güler, son yolculuğuna uğurlanıyor

20 Ekim 2018

Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirilen tören öncesinde, Beyoğlu Belediyesi'nce bir platform kuruldu. Ara Güler'in fotoğrafları ile Güler'in hayatını anlatan bir film platforma kurulan ekrandan gösterildi. Meydana "Güle güle büyük usta, seni asla unutmayacağız!" ve Güler'in "Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın." şeklindeki sözlerinin yer aldığı afiş asıldı.

Ara Güler'in Türk bayrağına sarılı naaşı da platforma getirildi. Karanfillerin yer aldığı platformda, mumlar yakıldı. Yakınları ve foto muhabirleri naaşın başında bir süre nöbet tuttu. Bir yakını tarafından getirilen Ara Güler'in fotoğraf makinesi çantası da tabutun başına konuldu. Saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra sahnede duduk ve keman sanatçıları, "Dle yaman", "Sarı Gelin" ve "Grunk" türkülerini, seslendirdi.

Asistanı Fatih Aslan ile yakınları, taziyeleri Ara Cafe'de kabul etti.

Galatasaray Meydanı'ndaki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın da aralarında bulunduğu milletvekilleri, Beyoğlu Belediye Ahmet Misbah Demircan ile Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan ve Güler'in çok sayıda seveni katıldı.

"Arşivini Türk milletine emanet etti"

Ara Güler'in asistanı Fatih Aslan, törene katılanları selamlayarak, "Umuyorum huzurlu gitti. Son anına kadar yanındaydım. Her şey istediği gibi oldu. Müzesini açtı, arşivini, önemli ellere kıymetli insanlara ve bütün Türk milletine emanet etti. Zaten o da öyle söylüyordu. Türk milletinin malıdır. Doğuş Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ferit bey bu taşın altına elini koydu. Ara ağabeyimin istediği şekilde yapacak. Öncelikle Ferit Bey'e, bütün Doğuş Grubu'nun çalışanlarına çok çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Aslan, hastanede Ara Güler'in son anına değin yanında olduğunu anlatarak, "Gözlerime baktı son kez. Elini son kez kaldırdı. Elimi tut dercesine. Elini tuttum. Ben ailemden annemi kaybettim, genç yaşta kardeşimi kaybettim hiç bu kadar üzüleceğimi tahmin etmezdim." diye konuştu.

Şebinkarahisar'dan toprak getirildi

Bu arada, Ara Güler'in babasının memleketi olan Şebinkarahisar'ın Belediye Başkanı Şahin Yılancı da törene katıldı. Yılancı, Güler'in ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Güler'i 2010 yılında Şebinkarahisar'da ağırladıklarını ve ilçenin en işlek caddesine ismini verdiklerini hatırlatan Yılancı, buradan getirdikleri toprağı ve karayemişi de Güler'in vasiyeti üzerine mezarına koyacaklarını söyledi.

Ara Güler'in naaşı, buradaki törenin ardından Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne götürülecek. Güler'in cenazesi, buradaki tören sonrasında Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA