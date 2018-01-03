"Arif v 216" 5 Ocak'ta vizyona girecek

03 Ocak 2018

Sanatçı Cem Yılmaz'ın yapımcılığını, senaristliğini üstlendiği ve başrol oyuncusu olarak yer aldığı "Arif v 216" filminin basın gösterimi Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Gösterim sonrasında AA muhabirine filme ilişkin değerlendirmede bulunan sinema yazarı Abdulhamit Güler, Cem Yılmaz komedisi seven seyirciler için güzel bir film olduğunu söyledi.

Güler, Yılmaz'ın diğer filmleri gibi "Arif v 216"nın da aynı tarzda hazırlandığına işaret ederek, "Cem Yılmaz kendi klasiğini devam ettiriyor. Senaryo matematiği ve espri yolculuğu aynı. Sadece içeriği değişen aynı kodlarla dolu güldürmeceler. Yenilik bekleyenler için iyi haberlerimiz yok." dedi.

Filmin, yönetmenlik açısında başarılı bir çizgi yakaladığı yorumunda bulunan Güler, şöyle devam etti:

"Yönetmenlik koltuğunda Cem Yılmaz'ın oturmaması olumlu yansımış filme. Kıvanç Baruönü tecrübesini özellikle teknik olarak ortaya koymuş ama senaryo yönetmenlik farkı ortaya koyacak yapıda olmadığı için sınır söz konusu. Oyunculuk kısmı filmi ayakta tutuyor. Tecrübesi sabit olan karakterler ve başarılı isimlerle gayet başarılı."

Güler, "Arif v 216"da yer alan Yeşilçam filmlerinden uyarlama sahnelere de değinerek, "Sinemamıza ve geleneğimize saygı duruşu açısından takdir edilmesi gereken bir manzara. Ancak kendini yenilemeyen tarzı tekrara düşmesine sebep oluyor." diye konuştu.

Sinefesto Genel Yayın Yönetmeni Serkan Baştimar ise "A.R.O.G." filminden 10 yıl sonra Cem Yılmaz'ı yeniden "Arif Işık" karakterinde görmenin keyifli olduğunu dile getirdi.

Baştimar, filmin aksiyon sahnelerinin ve efektlerinin dikkati çektiğini kaydederek, "Nostalji duygumuzu doyuran Arif v 216 özellikle sanat yönetimi açısından takdire şayan. Çok çalışılmış, büyük emek verilmiş." şeklinde konuştu.

Komedi ve bilim kurgu türündeki filmin oyuncu kadrosunda, Cem Yılmaz'ın yanı sıra Ozan Güven, Farah Zeynep Abdullah, Seda Bakan, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Mert Fırat, Sadri Alışık, Çağlar Çorumlu, Can Yılmaz, Ediz Hun, Özge Özberk, Mustafa Sandal, Şükrü Özyıldız ve Ahu Yağtu yer alıyor.

Filmin konusu ise şöyle:

"Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif'in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216'dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216'yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216'yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir."

Kaynak: AA