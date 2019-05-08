'Arka Pencereden Bakış: FELSEFE' raflardaki yerini aldı

08 Mayıs 2019

Cinius Yayınları’ndan çıkan kitapta az ve öz, bilimsel, mümkün olduğunca her düzey okuyucunun anlayacağı tarzda ve dünyamızın arka penceresinden derlenen tek tek bilgi ve analizler tüme varım olarak puzzle misali birleştirilerek resmin bütünlüğünün oluşturulması hedeflenmiştir.

Yazılanların daha iyi anlaşılmasına yönelik olarak ta kitabın başında önemli tüm felsefi kavramlara, ayrıca bilimin özetlenmesine de yer verilmiştir.

Dünya felsefe yolculuğu önce mitolojilerle başlamış, daha sonra din felsefeleri dâhil bu felsefelerin yaratıcılarına kronolojik olarak tek tek yer verilmiştir.

Kızılderili felsefesi, Şaman felsefesi ve dünya sinema tarihinde önemli yer alan, magazin değeri yanında derin felsefi içerikleri olan filmlerin felsefeleri de araştırılarak kitapta yer verilmiştir.

Kitap mitolojileri dâhil ‘Türk Felsefesi’ başlığı altında konuları ele alıp irdeleyen ilk emsal kitaplardan biri olacaktır.

Kitap gerçek düşünsel hayatın yedi renkten ve hatta her bir hayat renginin binlerce tondan ibaret olduğunu, felsefe ve fikir özgürlüğünün toplumlar için ne kadar yaratıcı sonuçları olduğu göstermektedir.

Türkçe, Almanca ya da İngilizce olarak basılı literatür ve özellikle internet ortamında yapılan geniş kapsamlı araştırmalar bu kitapta özetlenmiştir. Yazarın bu özetlemelerden elde edilen çıkarımlarsa ‘Sonuçlar ve Son Söz’ kısmında ele alınmıştır.

Bekir Kavruk'un Yazıları