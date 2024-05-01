Arka Sokaklar'ın Mesut Komiserli yeni bölümü geliyor: Tanıtım filmi heyecan yarattı

Türk televizyon dünyasının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh’un diziye dönmesi heyecan yarattı.

Mesut Komiserli Arka Sokaklar’ın 3 Mayıs Cuma günü yayınlanacak yeni bölümünün tanıtımı yayınlanırken, yeni bölümün nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu.

Tanıtım videosunda Mesut Komiser’in “Yaşarken de ölünür” cümlesi ekrana geliyor.

Türker İnanoğlu damgası...

Geçen günlerde yaşamını yitiren Türk sinemasının duayen ismi Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar; Şevket Çoruh ve Oya Okar’ın yeniden kadroya katılması ile günlerce gündemde kalmıştı..

Arka Sokaklar’ın kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi usta isimler bulunuyor. Arka Sokaklar her Cuma Kanal D’de ekrana geliyor.

Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ne zaman ayrıldı?

Dizide 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh 2022’de diziden ayrılmıştı. Çoruh o dönemde diziden ayrılma gerekçesini şöyle açıklamıştı:

* Birincisi çok yoruldum, ikincisi tiyatroyla beraber devam ettirmek de çok zordu. Başka karakterler oynamak, başka işler yapmak muhakkak ama bir yandan da birazcık dinlenmek.