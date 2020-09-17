Aşkın, gururun, fedakârlığın hikâyesi 'Afife' THINK House'da

17 Eylül 2020

Cem Kenar’ın yazdığı, tek kişilik muhteşem performansı ile başarılı oyuncu Aslı İktu’nun oynadığı Afife'den kolajlar, online platformda sanatseverler ile buluşuyor. Afife, Türk sanat tarihine adını altın harflerle yazmış büyük isim Afife Jale’nin hastane odasındaki yalnızlığını, sıkışmış hayallerini, direnişlerini, hatıralarını ve dayanılmaz ağrılarıyla ayakta kalmaya çalışan, can yakan aşk hikâyesini konu ediniyor.

Canlı performans öncesi ve sonrasında ise, katılımcıların oyuncu Aslı İktu ile tiyatro, performans sanatı ve 'Afife' üzerine sohbet edebilecekleri, THINK House kurucusu, yazar Fırat Devecioğlu moderatörlüğünde, Afife Jale'nin tiyatro hayatımızdaki öneminin konuşulacağı atölye çalışması yer alıyor.

Böylece THINK House, canlı performans ile workshop/atölye çalışmasını online platformda bir arada sunarak, kültür sanat alanında bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Online platform üzerinden gerçekleştirilecek etkinlikte, eş zamanlı olarak sınırlı sayıda katılımcı (Mekan kapasitesinin %10'u) programı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına tam uygun olarak THINK House'da izleyebilecek.