Aspendos Antik Tiyatrosu 13-26 Eylül'de sanatseverleri ağırlayacak

Festival, Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek; açılışı ise soprano Joana Zhelezcheva ve tenor Walter Fraccaro'nun sahne alacağı 'Aida' operası yapacak. Üç perdelik eseri, Ankara ve Antalya DOB sanatçıları sahneleyecek. Eserin rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini, orkestra şefliğini Lorenzo Castriota, koro şefliğini de Mahir Seyrek yapacak. Eserde, 'Aida'yı Joana Zhelezcheva, 'Radames'i Walter Fraccaro canlandıracak.

Sopranolar Çiğdem Soyarslan ve Dilan Ayata, mezzosoprano Ezgi Karakaya, bariton Faik Mansuroğlu ve tenor Mert Süngü'nün performansıyla orkestra şefi Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetiminde, 16 Eylül'de saat 21.00'de 'Opera Gala Gecesi' düzenlenecek.

20 Eylül'de 'Kuğu Gölü' balesi sahnelenecek

'Kuğu Gölü' balesi, 20 Eylül'de saat 21.00'de, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Çaykovski'nin bestelediği ve M. Petipa ile L. Ivanov'dan sonra A. Volkan Ersoy ve G. Armağan Davran tarafından koreografisi yapılan eser, Prens Siegfried ile büyücü Rothbart'ın kuğuya dönüştürdüğü Prenses Odette'in aşkını konu alıyor.

Astana Bale Tiyatrosu, 22 Eylül'de saat 21.00'de 'Carmen' ve 'Tango Ateşi' adlı performanslarıyla seyirci karşısına çıkacak. Folklorik halk danslarını klasik ve modern baleyle harmanlayan Astana Bale Topluluğu, beğenilen koreografları Alberto Alonso ve Ricardo Amarante yönetiminde flamenko ve tango performansları sergileyecek.

Kapanış klasiği 'Tosca'

Festivalin kapanışı, 26 Eylül'de saat 21.00'de Antalya DOB tarafından sahnelenen 'Tosca' operası ile gerçekleştirilecek.

Rejisör Yiğit Günsoy'un sahneye koyduğu eserde ünlü tenor Paolo Lardizzone 'Cavaradossi'yi, Nurdan Küçükekmekçi 'Floria Tosca'yı canlandıracak. Orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetimindeki Antalya ve İzmir DOB orkestraları ile koro şefi Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya DOB korosu, başlıca rollerdeki solistlere eşlik edecek. Eserin, dekor ve kostümü Gülden Sayıl'a, koreografisi Özge Ay'a ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait olacak.