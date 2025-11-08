Atatürk’ün doğduğu ev yeniden hayat buldu: Selanik’te tarih canlanıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1881 yılında doğduğu ve Türk–Yunan dostluğunun simgesi haline gelen Selanik Atatürk Evi, uzun süredir devam eden restorasyon çalışmalarının ardından yeniden kapılarını açıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA tarafından yürütülen “Selanik Atatürk Evi Restorasyon ve Teşhir-Tanzim Projesi” kapsamında, evin tarihî dokusu 1953 yılındaki özgün haline kavuşturuldu.

Ersoy: “Bu ev artık bir kültürel diplomasi merkezi”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Atatürk Evi’nin artık sadece bir müze değil, “milletin hafızasını yaşatan bir kültürel diplomasi merkezi” olacağını belirtti. Ersoy, “Ali Rıza Efendi’nin diktiği nar ağacının gölgesinde tarihimize ve ortak mirasımıza ışık tutacağız” dedi.

315 metrekarelik yapıda köklü yenileme

Üç katlı ve 315 metrekarelik binada yapılan restorasyonla, tüm ahşap yüzeyler yenilendi, elektrik tesisatı baştan kuruldu, hamam ve sandık odası aslına uygun şekilde düzenlendi. Bahçedeki taş kaplamalar da elden geçirilerek evin tarihî dokusu korundu.

1000’den fazla eser yeniden Selanik’te

Proje kapsamında Ankara Cumhuriyet Müzesi, Edirne ve Kırşehir müzelerinden getirilen 1000’i aşkın eser restore edilerek Selanik’e taşındı. 14 sanat eseri, 50 demirbaş eşya, bir Cumhurbaşkanlığı mührü replikası ve 1005 kitap diplomatik kargo ile gönderildi.

Yeni müze konsepti: “Bir Türk Evi”

Restorasyonun ardından müze, “Bir Türk Evi” konseptiyle ziyaretçilerini ağırlayacak. Bodrum kat “Evin Tarihçesi”, orta kat “Etnografik Sergi” ve üst kat “Atatürk’ün Selanik Yılları” temalarıyla yeniden düzenlendi. Sergide Atatürk’ün ailesine ait belgeler, Selanik Askeri Rüştiyesi fotoğrafları ve Ressam Rahmi Pehlivanlı’nın “Atatürk Evi” tablosu da yer alacak.

Açılış 9 Kasım’da

TİKA koordinasyonunda yürütülen çalışma, sadece bir restorasyon değil, kültürel mirasın korunması açısından da örnek bir diplomasi projesi olarak öne çıkıyor. Selanik Atatürk Evi, 9 Kasım’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılacağı törenle kapılarını yeniden açacak.