Attila İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

Attila İlhan Bilim Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından desteklenen "2025 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri", "42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" kapsamında verildi.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nin Marmara Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Attila İlhan Edebiyat Ödülleri Şiir Seçici Kurul Başkanı Metin Celal, "Bu yıl biraz bol ödüllü bir yıl oldu. Bu da bizi sevindirdi. Artık gelenekselleşmiş, yerleşmiş, kökleşmiş bir ödül olarak devam ediyoruz." dedi.

Attila İlhan Edebiyat Ödülleri Senaryo Seçici Kurul Başkanı Biket İlhan, bu sene ilk defa senaryo kategorisinde ödül verdiklerini açıkladı.

İlhan, 40-50 civarında senaryonun etkinliğe gönderildiğini belirterek, "Çünkü Attila İlhan, sadece romancı, şair değil aynı zamanda bir sinemacıydı. Onun bu şekilde de değerlendirilmesiyle önemli bir iş yaptığımız kanaatindeyim." diye konuştu.

Rober Koptaş'a ödül

Bu yıl İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü, yazar Rober Koptaş’a “Unufak” adlı romanıyla verildi.

Ödül töreninde konuşan Koptaş, Attilâ İlhan’ın Türk edebiyatındaki çok yönlü etkisine dikkat çekerek, “Şiirleri, romanları ve düşünce yazılarıyla edebiyatımızda derin ve kalıcı izler bırakan Attilâ İlhan, edebiyatı yalnızca estetik bir alan değil, aynı zamanda düşünsel bir sorumluluk olarak ele alan güçlü bir figürdü” dedi.

Koptaş, “Unufak” romanında bir Ermeni ailenin birkaç kuşağa yayılan hikâyesi üzerinden bireysel ve toplumsal kırılmaları ele aldığını belirterek, romanın “Türkiye insanının ortak dertlerine edebiyat yoluyla temas etme” çabasının bir ürünü olduğunu ifade etti. Eserin bu yönünün jüri tarafından takdir edilmesinin kendisi için önemli bir teşvik olduğunu da sözlerine ekledi.

Attilâ İlhan’ın düşünce ve mücadele geleneğine de atıfta bulunan Koptaş, edebiyatın özgünlük, itiraz ve sorumlulukla kurduğu bağın önemini vurguladı.

Roman ödülü Sibel Türker ve Raşel Meseri'nin

Roman ödülü ise bu sene "Cennette Gibiyim" romanı ile Sibel Türker'e ve "Elsa Niego'nun Cenaze Alayı" romanı ile Raşel Meseri'ne takdim edildi.

Ödülünü Ali Ural'dan alan Meseri, "İlk gençlik yıllarımda edebiyata meftunluğum başlamışken, Attila İlhan'ın beni çok derinden etkilediğini, onun eserlerini çokça okuduğumu ve ele aldığı konularda, kurgusu ve cesaretiyle bana çok ilham verdiğini söylemeliyim. Edebiyatın kanımca unutulmaya değil, hatırlanmaya, hatırlatmaya ihtiyacı var." görüşlerini paylaştı.

Şiir ödülü Baki Ayhan'ın

Şiir ödülüne "Hasta Sevgili Kış" kitabıyla değer görülen Baki Ayhan, Attila İlhan ile hatıralarını aktararak, şunları kaydetti:

"Ben adımı Attila İlhan'la yan yana çok kez yazdırdım, onunla ilgili çok sayıda makale yazdım, bildiri sundum. Fakat bu ödül sayesinde şair olarak da adımın Attila İlhan'la birlikte yan yana yazılıyor olması benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. O hem benim kuşağımın hem benden önceki kuşakların kült şairlerinden biridir. Şairin şiirlerindeki sinematografik ögeler üzerine çalışmalar yapmış biri olarak, bu ödülü almak benim için ayrı bir onur."

Attila İlhan Edebiyat Ödülleri kapsamında senaryo kategorisinde ise "2025 Attila İlhan Senaryo Ödülü", "Döngü" isimli senaryosuyla Neslihan Kültür'e, "Jüri Özel Ödülü", Cumhuriyetin temellerinin atıldığı zorlu yılları anlatan "Demir Kadınlar" senaryosuyla Nedim Argan'a takdim edildi.