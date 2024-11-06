'Avluda Sinema Film Günleri' 15 Kasım'da başlıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Nirengi Kültür Sanat Derneği'nin ev sahipliğinde bu yıl ilki düzenlenen 'Avluda Sinema Film Günleri', 15-17 Kasım'da Tarihi Sinop Cezaevi'nde gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek organizasyona dair detaylı bilgiye 'www.avludasinema.com' adresinden ulaşılabilir.
Bu yıl ilki düzenlenen 'Avluda Sinema Film Günleri', 15-17 Kasım'da Tarihi Sinop Cezaevi'nde gerçekleştirilecek. İzzet Arslan'ın yönetmenliğini üstlendiği programda, ulusal ve uluslararası film festivallerinde yer almış ödüllü filmler izleyiciyle buluşacak.
Programda, Selim Evci'nin 'Savrulan Zaman', Belkıs Bayrak'ın 'Gülizar', Ayçıl Yeltan'ın 'Fidan' filmi gösterilecek. Film ekiplerinin katılımıyla, gösterimlerden sonra yönetmen ve oyuncu söyleşileri düzenlenecek.
'Avluda Sinema Film Günleri'ne bu yıl Filistin'deki soykırıma karşı farkındalığı artırmak, empati geliştirmek ve fikir paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla Filistinli yönetmen Nevres Ebu Salih de konuk olacak. Ücretsiz ve halka açık programa ilişkin bilgilere 'www.avludasinema.com' adresinden ulaşılabilir.