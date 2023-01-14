Aydın Doğan Vakfı, ‘Yüzüncü Yılda Yüz Yüze’ projesini hayata geçiriyor

Günay DEMİRBAĞ

‘Yüzüncü Yılda Yüz Yüze’ sergisi, Aydın Doğan Vakfı’nın Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak kurguladığı bir organizasyon. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması arşivinde yer alan 90.000’i aşkın eser arasından, evrensel ilkeler üzerinden seçim yapıldı. Seçilen eserler, günümüz çizerleriyle paylaşıldı ve Cumhuriyetimizin oluşturduğu temel ilkeler üzerinden, eserlerdeki temel kavramı yeniden görselleştirmeleri istendi. Arşivden seçilen eser ile yeni üretilen eser ilişkilendirilerek ‘yüz yüze’ kavramı üzerinden sergi tasarlandı.

Proje sürecinde Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Arşivinden seçilen eserlerdeki temaları yeniden görselleştiren günümüz çizerleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliği kapsamında üniversitenin öğrencileri arasından seçildi. Bu kapsamda arşivin günümüz illüstrasyon dünyasının dili ile tekrar yorumlanması, Cumhuriyetimizin oluşturduğu temel ilkeler üzerinden görünür kılınması amaçlandı. Üniversite öğrencilerinin belirlenmesinde ana kriter, yaptıkları çalışmalarda yeni bir bakış açısı üretmeleri oldu.

Aydın Doğan Vakfı’nın Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama programı içinden, Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Arşivini yeni nesillerle buluşturan bu özel sergi, 31 Ocak tarihine kadar Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde gezilebilecek.

Karikatürün Oscarları 38. kez dağıtıldı

Her yıl dünyanın dört bir yanından karikatüristleri bir araya getiren Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın 38. Ödül Töreni de Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Dünyada “Karikatürün Oscar’ları” olarak bilinen 38. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda dereceye giren sanatçılara ödülleri, 12 Ocak’ta düzenlenen bir törende verildi. Türkiye’den Engin Selçuk’a birincilik, İranlı sanatçı Mahmood Nazari’ye ikincilik, İtalyan sanatçı Marco De Angelis’e üçüncülük ödülü takdim edildi.

‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’

Kız çocukları ve genç kadınların yaşamlarının her alanında eşit fırsatlara sahip olmalarına destek vermek amacıyla çalışmalar yapan Aydın Doğan Vakfı’nın, ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’ başlığı altında verdiği özel ödülün sahibi, Fethi Gürcan Mermertaş’a ve ayrıca Hırvatistan’dan Nikola Listes, Türkiye’den Halit Kurtulmuş Aytoslu ve Şevket Yalaz’a da Başarı Ödülleri verildi.

38. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın birincisine 6.000 dolar, ikincisine 2.500 dolar, üçüncüsüne 1.000 dolar olan para ödülleri ile birlikte beratları da takdim edildi. Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar Ödülü’nü kazanan sanatçı 6.000 dolarlık ödülün sahibi olurken, Başarı Ödülü kazanan üç sanatçıya ise 500’er dolar ödül verildi.

Karikatürlerle toplumsal bellek oluşturuluyor

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bitmeyen savaşlar, özlediğimiz barış, ucundan köşesinden kırpılan özgürlükler, fütursuzca hırpaladığımız çevre, iklim krizi, zorunlu göç ve mülteciler, yönünü arayan gençler, Aydın Doğan Vakfı’nın özel ilgi alanı olan kadın, kız çocuklarının durumunu düşündüğümüzde, bu konuları ve daha nicesini barındıran bir toplumsal bellek oluşturduğumuzu görüyoruz. Üstelik bu, hiç söze başvurmayan, dolayısıyla da sesini yükseltmeyen; çizginin sessiz ama gözden yüreğe işleyen gücüyle insanı etkileyen, düşündüren eserlerden oluşan bir bellek… Yarışmamız bu süreç boyunca hep evrensel değerlerin savunucusu oldu ve dünyadaki haksızlıkların gündeme taşınmasına imkân sağladı. Cumhuriyet’in yüzüncü yılını kutlamaya hazırlanırken, bu eserlere baktığınızda; çizgilerde, renklerde, hep Cumhuriyet’i Cumhuriyet yapan hoşgörü, ifade özgürlüğü, eşitlik gibi temel değerleri görüyoruz. Aydın Doğan Vakfı olarak, bunca farklı fikir ve eserin dostça yarıştığı bu organizasyonu, 38 kez başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Cemiyet, sanat ve iş dünyasından konukların yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen törene, Hüsamettin Koçan ve eşi Oya Koçan, Volkan Vural, Haşim Işık, Turgay Olcayto, Sibel Güneş, Ercan Akyol, Tan Oral, Erol Çamur, Gülgün Çarkoğlu ve Işık Tüzün, gibi isimler katıldı. Ayrıca pandemi nedeniyle ödül töreni düzenlenemeyen 37. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın dereceye giren sanatçıları da sahnede kutlandı. Ödül töreninin ardından konuklar, ‘Yüzüncü Yılda Yüz Yüze’ sergisini gezme fırsatı buldu.

Eserler sanat severlerle buluşuyor

38. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserler, 13 Ocak – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde görülebilecek. Aynı zamanda 38. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda dereceye giren eserlerimizle birlikte ‘’Yüzüncü Yılda Yüz Yüze’’ sergisi 31 Ocak 2023 tarihine kadar Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverler ile buluşacak.