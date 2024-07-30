Aydın’da Aphrodisias Antik Kenti’nde Zeus başı bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın’daki Aphrodisias Antik Kenti’nde ‘kolosal Zeus başı’ bulunduğunu duyurdu.

İnsan vücut oranlarının çok üzerinde olan devasa heykeller ‘kolosal’ olarak adlandırılıyor.

Bakan Ersoy, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Aphrodisias’ta benzersiz bir keşif: Kolosal Zeus başı. Yüzyıllar sonra gün ışığıyla yeniden buluşan mermer baş, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olan Zeus’un ihtişamını sergiliyor. Aphrodite Tapınağı’nın 50 metre batısında bulunan bu önemli eser, saç ve sakaldaki muhteşem işçilikle dikkati çekiyor. ”

Bakanlığın açıklamasına göre mimari bir konsol ya da konsolun parçası olarak kabartma şeklinde oyulmuş 66 santimetre yüksekliğindeki sakallı kolosal mermer baş, 16 Temmuz’da Aydın’daki Aphrodite Tapınağı’nın 50 metre batısındaki bir alanda, yüzeyin oldukça yakın bir seviyesinde ters dönmüş bir halde bulundu.

Üzerinde yoğun şekilde katılaşmış toprak birikintileri bulunan heykele ön temizlik ve konservasyon işlemi yapıldı. Heykelin milattan sonra 2’nci veya 3’üncü yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor.

Yaşlı sakallı bir Olympos tanrısını tasvir eden heykel başı, arkasındaki profilli konsoldan yüksek kabartma olarak öne doğru uzanıyor.

Saç stili, sakalı ve kral tacı olarak diademi, başın Aphrodisias’ta kent tanrıçası Aphrodite kadar önemli bir yerel tanrı Zeus’a ait olduğunu gösteriyor.