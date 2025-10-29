Bakan Ersoy "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri"ni kazananları tebrik etti

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen tüm değerli isimleri tebrik ediyorum. Bilim ve Kültür - Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, Resim - Yalçın Gökçebağ, Müzik - Yalçın Tura, Anadolu Arkeolojisi - Prof. Dr. Fahri Işık, Fotoğraf - Ali Jadallah, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü - Antonio Guterres... Cumhuriyet'imizin 102. yılında kültür, sanat, bilim ve barış alanlarında ülkemize ve insanlığa değer katan tüm isimleri gönülden kutluyor, emekleri için şükranlarımı sunuyorum"