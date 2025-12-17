Bakan Ersoy: Diline değer verenler geleceğe sahip çıkar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dilin bir milletin hem hafızası hem de kalbi olduğunu belirterek, düşüncelerin, kültürün ve tarih bilincinin dille geleceğe taşındığını aktardı. Ersoy, “Dilini koruyan, öz benliğini yaşatır, diline değer veren milletinin onuruna ve geleceğine sahip çıkar” dedi.
Türk Dil Kurumunca (TDK) “2025 Türk Diline Hizmet Ödülleri Töreni” dün Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda düzenlendi. Program, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Devrim Aycan yönetimindeki “Azerbaycan Mugam Geleneği Temsilcileri Topluluğu” ve “Türk Eli Topluluğu”nun konseriyle başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Türkçeye harcanan her emeğin, milletin yarınlarına bırakılan en kıymetli miraslardan biri olduğunu, dile hizmetin çoğu zaman görünmeyen, değeri ölçülemeyen bir emek olduğunu söyledi. Türk Dilinin Kaşgarlı Mahmud Ersoy, "Türkçeye gösterdiğimiz özen, aslında kimliğimize, kültürümüze ve geleceğimize gösterdiğimiz özendir. Bu yüzdendir ki, Türkçeye özen gösteren her öğretmen bir nesli, her yazar bir düşünceyi, her dil bilimci bir kavramı, her öğrenci bir umudu büyütmektedir” dedi.
“Dilini koruyan, öz benliğini yaşatır”
Dilin bir milletin hem hafızası hem de kalbi olduğunu belirten Ersoy, düşüncelerin, duyguların, kültürün ve tarih bilincinin dil aracılığıyla geleceğe taşındığını aktardı. Türkçe’nin korunması, geliştirilmesi ve özenle kullanılması için emek veren herkesin, milletin kültürel köprüsünü inşa eden mimarlar olduğunu vurgulayan Ersoy, bu çabalara katkı sunanlara teşekkür etti.
Türk Dil Kurumunun dilin, bilim, sanat, iletişim ve teknoloji gibi geniş alanlarda güçlenmesi adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Ersoy, Türkçe’nin günlük yaşamda ve sosyal medyada özenle kullanılmasının önemine değindi. Ersoy, “Dilini koruyan, öz benliğini yaşatır, diline değer veren ise milletinin onuruna ve geleceğine sahip çıkar” diye konuştu.
Bu arada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2025 Türk Diline Hizmet Ödülleri”ne layık görülenlere plaketlerini verdi. Türkçenin doğru ve anlaşılır biçimde geniş kitlelere ulaştırılmasındaki uzun soluklu başarısı dolayısıyla TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu ödüle layık görüldü. Ödülü Türkiye’nin Sesi Radyosu adına TR T Dış Yayınlar Dairesi Başkanı Onur Çekici aldı. Ayrıca, Başspiker Şener Mete, Prof. Dr. Ergin Jable, Prof. Dr. Henryk Jankowski, Prof. Dr. Aydın Köksal, Prof. Dr. Bülent Sankur ile Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz “2025 Yılı Türk Diline Hizmet Ödülü”nü almaya değer görüldü.
Troya Kolezyum’da Sergilenecek
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya temalı kapsamlı bir serginin 2026 yılında Roma’daki Kolezyum Arkeopark Alanı’nda düzenleneceğini duyurdu. Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımda, “Türkiye’nin eşsiz kültürel mirasını bir kez daha Antik Roma’nın kalbi Kolezyum’a taşıyoruz. Şimdi sıra Troya’da. Başta Troya Müzesi olmak üzere Türkiye ve İtalya müzelerinin koleksiyonlarından seçilecek eserlerle hazırlanacak bu sergiyi, bakanlığımız Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün hazırladığı Troya Operası ile de taçlandıracağız. Troya anlatısı, bu kez sahne sanatları aracılığıyla Roma’da uluslararası izleyiciyle buluşacak” dedi.