Bakan Ersoy: Diline değer verenler geleceğe sahip çıkar

Türk Dil Kurumunca (TDK) “2025 Türk Diline Hiz­met Ödülleri Töreni” dün Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük­sek Kurumu’nda düzenlendi. Program, Ankara Müzik ve Gü­zel Sanatlar Üniversitesi Öğre­tim Görevlisi Devrim Aycan yö­netimindeki “Azerbaycan Mugam Geleneği Temsilcileri Topluluğu” ve “Türk Eli Topluluğu”nun kon­seriyle başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu­rada yaptığı konuşmada, Türkçe­ye harcanan her emeğin, milletin yarınlarına bırakılan en kıymet­li miraslardan biri olduğunu, dile hizmetin çoğu zaman görünme­yen, değeri ölçülemeyen bir emek olduğunu söyledi. Türk Dilinin Kaşgarlı Mahmud Ersoy, "Türk­çeye gösterdiğimiz özen, aslında kimliğimize, kültürümüze ve ge­leceğimize gösterdiğimiz özendir. Bu yüzdendir ki, Türkçeye özen gösteren her öğretmen bir nesli, her yazar bir düşünceyi, her dil bi­limci bir kavramı, her öğrenci bir umudu büyütmektedir” dedi.

“Dilini koruyan, öz benliğini yaşatır”

Dilin bir milletin hem hafıza­sı hem de kalbi olduğunu belir­ten Ersoy, düşüncelerin, duygu­ların, kültürün ve tarih bilincinin dil aracılığıyla geleceğe taşındığı­nı aktardı. Türkçe’nin korunma­sı, geliştirilmesi ve özenle kulla­nılması için emek veren herkesin, milletin kültürel köprüsünü inşa eden mimarlar olduğunu vurgu­layan Ersoy, bu çabalara katkı su­nanlara teşekkür etti.

Türk Dil Kurumunun dilin, bi­lim, sanat, iletişim ve teknolo­ji gibi geniş alanlarda güçlenme­si adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Ersoy, Türkçe’nin günlük yaşamda ve sosyal medyada özenle kullanıl­masının önemine değindi. Ersoy, “Dilini koruyan, öz benliğini ya­şatır, diline değer veren ise mille­tinin onuruna ve geleceğine sahip çıkar” diye konuştu.

Bu arada, Kültür ve Turizm Ba­kanı Mehmet Nuri Ersoy, “2025 Türk Diline Hizmet Ödülleri”ne layık görülenlere plaketlerini ver­di. Türkçenin doğru ve anlaşılır biçimde geniş kitlelere ulaştırıl­masındaki uzun soluklu başarısı dolayısıyla TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu ödüle layık görüldü. Ödü­lü Türkiye’nin Sesi Radyosu adına TR T Dış Yayınlar Dairesi Başka­nı Onur Çekici aldı. Ayrıca, Başs­piker Şener Mete, Prof. Dr. Ergin Jable, Prof. Dr. Henryk Jankows­ki, Prof. Dr. Aydın Köksal, Prof. Dr. Bülent Sankur ile Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz “2025 Yılı Türk Di­line Hizmet Ödülü”nü almaya de­ğer görüldü.

Troya Kolezyum’da Sergilenecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya temalı kapsamlı bir serginin 2026 yılında Roma’daki Kolezyum Arkeopark Alanı’nda düzenleneceğini duyurdu. Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımda, “Türkiye’nin eşsiz kültürel mirasını bir kez daha Antik Roma’nın kalbi Kolezyum’a taşıyoruz. Şimdi sıra Troya’da. Başta Troya Müzesi olmak üzere Türkiye ve İtalya müzelerinin koleksiyonlarından seçilecek eserlerle hazırlanacak bu sergiyi, bakanlığımız Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün hazırladığı Troya Operası ile de taçlandıracağız. Troya anlatısı, bu kez sahne sanatları aracılığıyla Roma’da uluslararası izleyiciyle buluşacak” dedi.