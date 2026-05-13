Bakan Ersoy: Diline sahip çıkan millet geleceğine de sahip çıkar
Türk Dil Kurumunca (TDK), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Konferans Salonu’nda “749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri: Karaman Kızıl Elma Türkçe Ödülleri” programı düzenlendi.
Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkçeyi küresel ölçekte bir kültür ve diplomasi dili haline getirme kararlılığında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Bakan Ersoy, şunları kaydetti:
“Türkçe, uçsuz bucaksız Türkistan topraklarından Anadolu’ya ve gönül coğrafyamızın en uzak köşelerine kadar uzanan, tarihle yaşıt bir medeniyet yürüyüşünün sesidir. Dilimiz, milletimizin hafızasını diri tutan, kültürünü taşıyan ve medeniyet düşüncesini, anlayış ve algısını nesilden nesle aktaran benzersiz bir hazine, milli kimlik ve karakterimizin özgün vesikasıdır.”
“Hassas davranılması gereken bir emanet”
Dil bilincinin sadece onun üzerinde çalışma yapan bilim insanları ve eser veren ediplerin sorumluluğu olmadığını belirten Ersoy, “Dil, onu kullanan herkesin özen göstermesi, sahip çıkması, hassas davranması gereken bir emanettir.” dedi.
Ersoy, “Özellikle popüler kültürün yönlendirdiği, yaygınlaştırıp normalleştirdiği bozuk dil kullanımı, çocuk ve gençlerimizin yabancı dillere ait ve hatta onlarda dahi yadırganan ifadeleri dillerine pelesenk etmeleri, hiçbir anlam taşımayan ancak taşıyormuş gibi kabullenilen yani temelsiz bir şekilde anlam atfedilen ünlemlerin, kelimelerin ve kısaltmaların konuşma dili olarak kullanılması tehlikenin boyutunu göstermesi açısından önemli örneklerdir.” değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Ersoy, diline sahip çıkan milletlerin hem geçmişine hem de geleceğine sahip çıkmış olacağına işaret ederek, Türk Dil Kurumunun bu bilinçle çalıştığını, bir asra yaklaşan kurumsal bilgi ve birikimiyle, yürüttüğü bilimsel faaliyetlerle, dil ve kültür hayatına sunduğu kıymetli eser ve kaynaklarla yalnızca ülkeye değil, Türkçenin yankı bulduğu çok geniş bir coğrafyaya hizmet ettiğini vurguladı.
Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert de öğrencilere seslenerek, “Sizler, Türkçenin yarınlarısınız. Bu dil sizinle yaşayacak, sizinle gelişecek ve sizinle güçlenecek. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmanız, sizin için kültürel bir sorumluluktur. Unutmayın ki bir dili yaşatan, onu konuşan ve ona değer veren insanlardır. Türk Dil Bayramı’nın 749. yılı kutlu olsun. Dilimiz daima var olsun” ifadelerini kullandı.