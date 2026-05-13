Bakan Ersoy: Diline sahip çıkan millet geleceğine de sahip çıkar

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nu­ri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkçeyi kü­resel ölçekte bir kültür ve diplo­masi dili haline getirme kararlılı­ğında çalışmalarını sürdürdükle­rini söyledi. Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

“Türkçe, uçsuz bucaksız Tür­kistan topraklarından Anadolu’ya ve gönül coğrafyamızın en uzak köşelerine kadar uzanan, tarihle yaşıt bir medeniyet yürüyüşünün sesidir. Dilimiz, milletimizin ha­fızasını diri tutan, kültürünü ta­şıyan ve medeniyet düşüncesini, anlayış ve algısını nesilden nesle aktaran benzersiz bir hazine, mil­li kimlik ve karakterimizin özgün vesikasıdır.”

“Hassas davranılması gereken bir emanet”

Dil bilincinin sadece onun üze­rinde çalışma yapan bilim insan­ları ve eser veren ediplerin so­rumluluğu olmadığını belirten Ersoy, “Dil, onu kullanan herke­sin özen göstermesi, sahip çıkma­sı, hassas davranması gereken bir emanettir.” dedi.

Ersoy, “Özellikle popüler kültü­rün yönlendirdiği, yaygınlaştırıp normalleştirdiği bozuk dil kulla­nımı, çocuk ve gençlerimizin ya­bancı dillere ait ve hatta onlarda dahi yadırganan ifadeleri dilleri­ne pelesenk etmeleri, hiçbir an­lam taşımayan ancak taşıyormuş gibi kabullenilen yani temelsiz bir şekilde anlam atfedilen ünlemle­rin, kelimelerin ve kısaltmaların konuşma dili olarak kullanılma­sı tehlikenin boyutunu gösterme­si açısından önemli örneklerdir.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, diline sahip çıkan milletlerin hem geçmişine hem de geleceğine sahip çıkmış olaca­ğına işaret ederek, Türk Dil Ku­rumunun bu bilinçle çalıştığını, bir asra yaklaşan kurumsal bilgi ve birikimiyle, yürüttüğü bilim­sel faaliyetlerle, dil ve kültür ha­yatına sunduğu kıymetli eser ve kaynaklarla yalnızca ülkeye değil, Türkçenin yankı bulduğu çok ge­niş bir coğrafyaya hizmet ettiğini vurguladı.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başka­nı Prof. Dr. Osman Mert de öğren­cilere seslenerek, “Sizler, Türkçe­nin yarınlarısınız. Bu dil sizinle yaşayacak, sizinle gelişecek ve si­zinle güçlenecek. Türkçeyi doğ­ru, güzel ve etkili kullanmanız, si­zin için kültürel bir sorumluluk­tur. Unutmayın ki bir dili yaşatan, onu konuşan ve ona değer veren insanlardır. Türk Dil Bayramı’nın 749. yılı kutlu olsun. Dilimiz dai­ma var olsun” ifadelerini kullandı.