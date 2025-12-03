Bakan Ersoy: Dizilerin reklam geliri düştü, yeni destek modeli hazırlıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen programda, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın krizlere açık olduğunu belirten Ersoy, turizm sektörünü krizlere karşı güçlendirmek istediklerini, göreve geldiği ilk günden beri bunun için çalıştığını söyledi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile tanıtımda tek sesliğe geçildiğini anımsatan Ersoy, sektör ve devlet el ele vererek, 'en etkili tanıtım yapan ülke' konumuna gelindiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin 200'e yakın ülkede turizm konusunda tanıtım yapmasının, havacılıkta gelişerek, bölgenin en iyi havalimanlarına sahip olmasının, turizmdeki başarıyı etkilediğini de kaydetti.

Geçen yılı 61,1 milyar dolar turizm geliri ile kapattıklarını aktaran Ersoy, "Yıl sonu hedefimiz 64 milyar dolar. Bunu tutturacağımıza inanıyorum. Ekim verisi çok iyi geldi, kasım verisi de iyi gelecek. Yüzde 2,5 civarında minimum bir büyüme öngörüyoruz. Aralık da iyi geçerse ki aynı bile kalsa, 64 milyar dolar 2025 yılı gelir hedefini Türkiye tutturacak, diye görünüyor" ifadesini kullandı.

"İznik'e yoğun turizm trafiği olacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya eşlik eden Ersoy'a, ziyarete ilişkin görüşleri soruldu.

Ersoy, şu açıklamalarda bulundu:

"Papa, Katoliklerin ruhani lideri hem de Vatikan Devlet Başkanı. Ziyaretin mihmandar bakanıydım. Karşılaması, uğurlaması ve Sultanahmet'i ziyareti sırasında görev aldım. Ziyaret pozitif geçti. Papa, dakik ve kurallara uyan bir insan. Pozitif mesajları oldu, barışı destekleyen ve savaşın bitmesini isteyen. İznik Konsili'nin 1700. yılıydı. İznik açısından da önemli. Vatikan Devlet Başkanı Papa'nın ziyareti ile İznik başta olmak üzere İstanbul ve Bursa'ya yoğun bir turizm trafiği olacaktır. Papa, dönüşte teşekkür etti. Millet Kütüphanesi'nden de çok etkilendiğini belirtti."

Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın son 8 yılda kimsenin yapmadığı, yapmaya cesaret edemediği projeler üzerine çalıştıklarına dikkati çekti.

Restorasyon projelerinde alt yapıları güçlendirdiklerini belirten Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında da işin üstyapısı kadar, altyapısına da odaklandıklarını, zemini sağlamlaştırmak için çalıştıklarını ifade etti.

"Festivallerle nüfusun yüzde 85'ine erişmiş olacağız"

Kültür Yolu Festivali'nin 20 şehirde yapıldığını, gelecek yıl 26 şehir, 2027'de ise 32 şehirde yapılacağını belirten Ersoy, "Kültür Yolu Festivali, şehirlerin tanıtım yüzü oldu. Dünyanın en büyük festivali. Daha büyük ve geniş kapsamlı bir festival yok" diye konuştu.

Bir Anadolu Şenliği ve Yaşayan Miras festivallerinin de devam ettiğini anlatan Ersoy, "2026'da 50'nin üzerinde şehirde festival yapmış olacağız. Festivallerle nüfusun yüzde 85'ine erişmiş olacağız. Dünyada eşi, benzeri olmayan bir çalışma aslında" dedi.

Ersoy, Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatrolarının seyirci sayılarının geçen yıllara göre büyük oranda arttığını, yıl sonunda bu rakamların daha da artmış olacağını kaydetti.

Kültür ekonomisinin gelişmesine inandığını belirten Ersoy, festival yapılan şehirlerde turizmin de canlandığını görmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kültür telif gelirlerini de bir senede iki katına çıkardıklarını aktaran Ersoy, protokolle bu konudaki 5 bin davanın da sona erdiğini anımsattı.

"Dizilerin yurt dışına ihracatına destek vermek için çalışıyoruz"

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şöyle devam etti:

"Kültür ekonomisini oturtmaya çalışıyoruz. Sinema ve özel tiyatrolara destek oluyoruz. Amacımız kültür ekonomisini oturtmak. Dizilerle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Dizilerin reklam gelirleri azaldı ve çekiminde sıkıntı oluştu. Sektörle konuşarak dizilere destek projesi üzerine çalışıyoruz. Bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağız.

Dizilerin yurt dışına ihracatına destek vermek için çalışıyoruz. Bir diziyi yurt dışına ihraç etmek istiyorsanız, 26 bölümün Türkiye'de yayınlanmasını sağlamanız lazım. 26 kere yayınlanıyorsa yurt dışında ilgi çekiyor. Tanıtım için diziler önemli, ana silahlarımızdan biri. Turizmi teşvik edecek senaryolara bakıyoruz, o zaman destekliyoruz. Tanıtma mini dizileri çekiyoruz. Dünyada ilkiz. 4 tane çektik, Antalya ve İstanbul ile ilgili diziler. Bunlar, 2,8 milyar gösterim aldı. Daha iyi bir tanıtım yok. Sonuçlar ortada."

Ersoy, Çinli turistlerin Türkiye'yi ziyaretlerine ilişkin çalışmalar da yürüttüklerini dile getirerek, "Bu sene 500 binin üzerinde Çinli turist ağırladık. Her sene ciddi oranda turist sayısı artıyor. Bütün Asya ülkelerinden yolcu sayıları artıyor. Bu uzun soluklu bir koşu. Biz kalıcı, sürdürülebilir ve düzenli bir sistem kurmaya çalışıyoruz" sözlerini sarf etti.

"Yerel yönetimlerin de bizim gibi turizme odaklanmaları gerekiyor"

Gittiği her şehirde, turizmde bir standart belirlenmesi gerektiğini söylediğini vurgulayan Ersoy, "Yerel yönetimlerin de bizim gibi turizme odaklanmaları gerekiyor. Her şeyi merkezden yapamayız. Yerel yönetimlerin, şehirlerin restoran, tuvalet, sokak, cadde ve meydan sağlıklaştırmalarını, denetimlerini yapması gerekiyor. Mesela Kapadokya'da inisiyatif alırız, Alan Başkanlığımız var, biz orada girebiliyoruz. Ama yerel yönetimlerin master planlarını yapmaları gerekiyor" diye konuştu.

Müzecilik noktasındaki çalışmalara da değinen Ersoy, restorasyon ve kazı çalışmaları ile müzeciliğin de her geçen gün zenginleştiğine işaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şunları paylaştı:

"Müze sayılarımızı ve depo sayılarımızı artırıyoruz. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kapasitesini 2 katına çıkarmış olacağız. İstanbul Anadolu yakasında müze yok. Haydarpaşa'nın içerisine arkeoloji müzesi açacağız. Böylece İstanbul'un ikinci büyük arkeoloji müzesini yapmış olacağız."