Bakan Ersoy: Fikri mülkiyet ülkelerin geleceğinin vazgeçilmez unsuru

Ersoy, 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, fikri mülkiyetin, insan yaratıcılığını koruyarak yenilikçiliği teşvik eden ve kültürel ile ekonomik gelişimi destekleyen temel bir değer olduğunu belirtti.

Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nün, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından 2000'den bu yana fikri mülkiyet haklarının önemine dikkat çekmek ve yaratıcılıkla yenilikçiliğin toplumların gelişimindeki rolünü vurgulamak amacıyla kutlandığını anımsatan Ersoy, bu yılın temasının "Fikri Mülkiyet ve Spor" olarak belirlendiğini aktardı.

Bakan Ersoy, müsabakaların ekranlara taşınmasından spor belgesellerine, taraftar deneyimlerini zenginleştiren özgün çalışmalardan koreografilere, yeni teknolojilerden tasarımlara kadar her üretimin, telif hakları veya fikri mülkiyetin konusu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Teknoloji çağında fikri mülkiyet, hak sahiplerine hukuki koruma aracı olmanın ötesine geçmiş ülkelerin geleceğinin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Biz de Bakanlık olarak bu alandaki kazanımlarımızı koruma ve geliştirme noktasındaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu özel günde, bilimin, kültürün ve sanatın ışığında yarınları inşa etmek amacıyla bütün eser sahiplerimizin, sanatçılarımızın ve kültür-sanat sektörlerimizin Fikri Mülkiyet Günü'nü kutluyor, hayatımıza katkıları nedeniyle şükranlarımı sunuyorum."