Bakan Ersoy: Görkem Sevindik'in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız

Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve bu düzenlemeye karşı çıkanları hedef alan tehditkâr söylemlerin gündeme geldiği bir dönemde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi önemli bir buluşmaya tanıklık etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrailli yetkililerin hedef aldığı oyuncu Görkem Sevindik ile bir araya gelerek dikkat çeken mesajlar verdi.

Görüşmede, Filistinlilere yönelik sert söylemler ve tehditkâr dilin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bakan Ersoy, bu tür yaklaşımların yalnızca bireyleri değil, evrensel değerleri de hedef aldığını ifade etti.

“İnsani duruşun yanındayız”

Ersoy, Görkem Sevindik’in sergilediği tavrın vicdani bir duruş olduğunu belirterek destek verdi. Sanatın sadece estetik değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk taşıdığına dikkat çekti.

Bakan Ersoy, masum sivilleri hedef alan hiçbir anlayışın kabul edilemeyeceğini ifade ederek, Filistin halkının haklarını savunmaya devam edeceklerini dile getirdi.