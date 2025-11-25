Bakan Ersoy: Mimar Sinan’dan bu yana Ayasofya’daki en kapsamlı restorasyonu başlattık

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Vakıflar Ankara Balo ve Kültür Merkezi'nde, "Zamanın İzleri Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması" ödül töreni düzenlendi.

Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Türk tarihinde, kültüründe ve inanç dünyasında son derece müstesna bir yere sahip olan vakıf medeniyeti ruhunun diri tutulmasına sağladığı katkıdan ötürü yarışmayı çok anlamlı bulduğunu belirtti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, güçlü iradesi ve öncülüğü sayesinde ibadete açılmasının 5. yıl dönümünü geride bıraktıklarını hatırlatan Ersoy, "Ayasofya'da atılan her adımı sadece bir restorasyon çalışması olarak görmek yanlış olacaktır. Bu çalışmalar aynı zamanda mühendislik, sanat ve bilimin buluştuğu büyük bir koruma seferberliğidir. Bu nedenle de alanında uzman akademisyenler önderliğinde çalışıyoruz" bilgisini paylaştı.

Restorasyon bilim heyetinde Prof. Dr. Can Binan, Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın, Prof. Dr. Ahmet Güleç, Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, Doç. Dr. Mehmet Selim Ökten'in yer aldığını aktaran Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilim Kurulumuzun kararları ve Koruma Kurulunun onayının ardından Ayasofya'da çalışmalarımızı koruma, onarım ve güçlendirme olmak üzere 3 başlıkta ele aldık. İlk aşamanın ardından 2023 yılında ikinci aşama çalışmalar için harekete geçtik. İkinci aşamada önceliğimiz deprem güçlendirme faaliyetleri oldu. Deprem hayatımızın bir gerçeği, depreme hazırlıklı olmalıyız, en çok da binlerce yıllık Ayasofya ve diğer kültürel mirasımızı depreme karşı dirençli hale getirmek bizim için hayati öneme sahip."

Bu kapsamda Beyazıt Minaresi ve dış cephede titiz bir çalışma yürüttüklerini, ana kubbede ise oldukça geniş çaplı bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Ersoy, deprem güçlendirme faaliyetleri doğrultusunda kubbenin dış yüzeyindeki tüm kurşun kaplamanın yenilendiğini ifade etti.

Ersoy, "Aynı anda iç yüzeyde de mozaiklerin zarar görmemesi için kubbe üzerine çelik konstrüksiyon ve koruyucu brandadan geçici bir örtü sistemi yapılıyor. Bu örtü sistemi için 43,5 metre yüksekliğinde çelik platform sistemi inşa edildi. Her adımı bilim insanlarının önderliğinde atıyor, oldukça hassas bir süreç yönetiyoruz. Bahsettiğim bu çelik konstrüksiyonun imalat süreci de bunun güzel bir örneği" diye konuştu.

Binlerce yıllık Ayasofya'nın zarar görmemesi için yaklaşık bir yıllık hazırlık süreci sonrasında harekete geçtiklerini belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Oluşabilecek tüm sabit ve hareketli yüklerin statik hesapları zeminlerde yükleme testi, zemin sınıfı testi ve jeoradar taramaları yapıldı. Bu analizler bize, Ayasofya'nın metrekare başına taşıma gücünün maksimum 25 ton olduğunu ortaya koydu. Bilim Kurulumuz, Ayasofya zeminine 30 ton yükü taşıyacak ve zemine baskı uygulamayacak bir plan hazırladı ve hayata geçirdi, restorasyonda kullanılacak tüm araçlar da bu hesaplamalara göre belirlendi. Ayasofya'nın özgün zemininin zarar görmemesi için sırasıyla buhar geçişine izin veren örtü, keçe, kum, 18 milimetre kontra, 10x10 santimetre ahşap karkas, karkaslar arasına xps levha, karkaslar üzerine sesi önleyen şilte, en üst katmana da baklava sac uygulanarak zeminin tamamen korunması sağlanmıştır."

Ersoy, Ayasofya'nın, Mimar Sinan sonrasındaki en kapsamlı restorasyon çalışmasını, Ayasofya'yı ibadete kapatmadan yaptıklarını vurgulayarak, "Çalışma arkadaşlarımız yatsı namazı sonrasında başladıkları çalışmalarını sabah namazına kadar kesintisiz sürdürüyor ve Ayasofya'nın ibadete açık kalmasını sağlıyoruz" sözlerini sarf etti.