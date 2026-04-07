Bakan Ersoy: Tarihi mirasa el uzatanlar cezasız kalmayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kilis Valiliği ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, tarihi eser kaçakçılığına karşı kararlı duruşlarını vurguladı. Ersoy, “Bu toprakların medeniyet mirasına el uzatan herkes adalete hesap verecek” diyerek önemli mesajlar verdi.

Deprem sonrası restorasyon hız kazandı

Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kültür varlıklarının hızla restore edildiğini belirtti. Kilis’te hasar gören 24 eserin yarısının tamamlandığını, kalanların ise Mayıs ve Haziran aylarında hizmete açılacağını açıkladı. Ayrıca restorasyonu biten üç caminin de yeniden ibadete açılacağını duyurdu.

Kültürel mirasa milyonluk yatırım

Son 24 yılda Kilis’e 412 milyon liralık yatırım yapıldığını aktaran Ersoy, Oylum Höyük kazılarına da önemli kaynak ayrıldığını belirtti. Ravanda Kalesi ve Alaeddin Yavaşça Müzesi gibi önemli noktaların onarımlarının da tamamlandığını ifade etti.

Kaçakçılıkla mücadele sürüyor

2025 yılında Kilis’te 14 kaçak kazı ve 10 kaçakçılık olayının tespit edildiğini belirten Ersoy, bu operasyonlarda çok sayıda tarihi eserin ele geçirildiğini söyledi. Bakanlık, kültürel mirası koruma çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.