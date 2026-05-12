Bakan Ersoy’dan gençlere Türkçe çağrısı: Diline sahip çıkan millet geleceğine sahip çıkar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 749’uncu Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende önemli mesajlar verdi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda gerçekleştirilen programda Türkçenin tarihsel mirası, kültürel gücü ve dijital çağdaki geleceği ele alındı.

Bakan Ersoy konuşmasında dilin yalnızca iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda kimlik ve medeniyet inşasının temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Türkçenin geçmişten geleceğe uzanan güçlü kültürel miras taşıdığına dikkat çeken Ersoy, dil bilincinin toplumun her kesimi tarafından korunması gerektiğini vurguladı.

Popüler kültür ve bozuk dil uyarısı

Ersoy, özellikle sosyal medya ve popüler kültür etkisiyle çocuklar ve gençler arasında bozuk dil kullanımının yaygınlaştığını belirtti. Yabancı dillere ait ifadelerin günlük konuşma diline dönüşmesinin ciddi sorun haline geldiğini ifade eden Ersoy, anlamsız kısaltmalar ve ünlemlerin Türkçenin yapısını olumsuz etkilediğini söyledi.

“Dil hepimizin emaneti”

Dil bilincinin yalnızca akademisyenlerin ya da edebiyatçıların sorumluluğu olmadığını belirten Ersoy, Türkçenin onu kullanan herkesin koruması gereken ortak değer olduğunu ifade etti. “Diline sahip çıkan milletler hem geçmişine hem de geleceğine sahip çıkar” diyen Ersoy, aidiyet duygusunun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

749 yıllık Türkçe ferman

Törende, Karamanoğlu Mehmet Bey’in “Bugünden sonra divanda, dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil konuşulmayacak” fermanı yeniden gündeme taşındı. Ersoy, Anadolu’dan yükselen bu iradenin 749 yıldır yaşatıldığını belirterek Türkçenin medeniyetin taşıyıcı omurgası olduğunu vurguladı.

Kaşgarlı Mahmud ve Yunus Emre vurgusu

Türkçenin yalnızca iletişim dili değil, aynı zamanda güçlü edebi hafıza taşıdığını belirten Ersoy, konuşmasında Kaşgarlı Mahmud, Yunus Emre, Karacaoğlan ve Aşık Veysel gibi isimlere atıfta bulundu. Türkçenin sade yapısıyla derin anlamlar taşıyabilen özel bir dil olduğunu ifade etti.

Ersoy, Türkçenin artık dijital dünyanın merkezinde daha güçlü şekilde yer alması gerektiğini söyledi. Yapay zeka, dijital iletişim sistemleri ve teknolojik dönüşüm süreçlerinde Türkçenin etkin kullanılmasının stratejik önem taşıdığını belirtti. Karaman’da düzenlenecek “Dijital Çağda Türkçe Bilgi Şöleni”nin bu açıdan kritik rol üstleneceği ifade edildi.

Bakan Ersoy, Karaman’da Yunus Emre anma programları, şiir dinletileri ve belgesel gösterimlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Türkçenin kültürel ve manevi yönünü öne çıkaracak etkinliklerle dil bilincinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Türkçenin küresel gücü vurgulandı

Ersoy, Türk Dil Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı aracılığıyla Türkçenin dünya genelinde yaygınlaştırılması için çalışmaların süreceğini söyledi. Özellikle yurt dışındaki Türk çocuklarının ana dillerine sahip çıkmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

“Türkçeye hizmette kararlıyız”

Konuşmasının sonunda Türk diline yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirten Bakan Ersoy, Türkçenin korunması ve güçlendirilmesi için Bakanlık olarak kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Türk Dil Bayramı’nın Türkçe konuşan ve Türkçeye gönül veren herkes için önemli anlam taşıdığı vurgulandı.