Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Dört yılda 7 bin 839 eser Türkiye'ye iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından İstanbul'daki İş Kuleleri Salonu'nda bu yıl ikincisi düzenlenen 'Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı'na katıldı.

Ersoy, buradaki konuşmasında Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma' hedefinin bilimde, sanatta, ekonomide ve toplumsal kalkınmada sağlam adımlarla mümkün olacağını söyledi.

Atatürk'ün Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının, siyasi bağımsızlık kadar hayati olduğunu her zaman vurguladığına dikkati çeken Ersoy, "Ekonomik bağımsızlık, ulusal egemenliğin güvencesidir" dedi.

'60 milyon turist, 60 milyar dolar'

Ersoy, kültürel değerlerin korunması ve dünyaya tanıtılmasının en önemli önceliklerinden olduğunu, sadece Türkiye ekonomisinin büyümesi için değil aynı zamanda Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin tüm dünyaya tanıtılmasına hizmet etmek için de var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Bu sene başında "60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliri" hedefini koyduklarını hatırlatan Ersoy, "Türkiye, sadece deniz, kum ve güneşle değil, aynı zamanda tarihin derinliklerinden gelen kültürel zenginlikleriyle de turistlerin ilgisini çekmektedir. Turizm sektörümüzün bu başarısında, dünya çapında gerçekleştirdiğimiz arkeolojik çalışmaların ve kültürel miras projelerimizin büyük bir rol oynadığını söylemek gerekiyor. Geleceğe Miras projemiz ile Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz arkeolojik kazılar ve restorasyonlar kültür turizmini desteklerken, ülkemizi cazibe merkezi haline getirmektedir." diye konuştu.

8 bin eserin iadesi sağlandı

Bakan Ersoy, 2018-2024 yıllarında Türkiye'den yurt dışına çeşitli sebeplerle çıkarılan 7 bin 839 eserin titiz bir takip neticesinde Türkiye'ye iadesini sağladıklarını ifade ederek, "Bu yılın ilk 9 ayında ise 35 adet kültür varlığını bu topraklara geri kazandırdık." dedi.

Kültür ve sanatı geniş kesimlere ulaştırmak için Türkiye Kültür Yolu Festivallerini hayata geçirdiklerini aktaran Ersoy, "Bu yıl 16 şehrimizde toplamda 8 aylık süreci kapsayan şekilde festivallerimizi gerçekleştiriyoruz. İş Bankasının 100. yılı vesilesiyle, ekonomik bağımsızlık kadar kültürel bağımsızlığımızın da ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyor, bu değerli kurumumuzu yürekten kutluyorum." şeklinde konuştu.