Barış Manço aramızdan ayrılalı 19 yıl oldu

01 Şubat 2018

Kara Sevda, Dönence, Gül Pembe, Dağlar Dağlar, Kol Düğmeleri ve Bal Böceği'nin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan Barış Manço, 1 Şubat 1999'da hayatını kaybetmişti.

Sanatçı için bu akşam Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma etkinliği yapılacak. "Full Aksesuar" grubunun konser vereceği gecede Manço’nun ailesi, sevenleri bir araya gelecek ve onun şarkılarını söyleyecek.

Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan ücretsiz konser saat 20:00’de başlayacak.

Barış Manço'ya gidiyoruz

Sanatçının ölüm yıl dönümü dolayısıyla, İstanbul Şehir Hatları tarafından "Barış Manço Vapuru" adlı anma etkinliği düzenlenecek.

Sanatçının eşi Lale Manço, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço ile hayranlarının bir araya geleceği etkinlikte Barış Manço Vapuru, 4 Şubat saat 10.30'da Kadıköy Beşiktaş iskelesinden kalkacak.

Etkinlik kapsamında Manço'nun Kanlıca'da bulunan kabri ziyaret edilecek.

CRR'de konserle anılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, 4 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda Barış Manço konseri düzenleyecek.

Barış Manço şarkılarının yorumlanacağı etkinlikte Kurtalan Ekspres, Fatih Erkoç, Necdet Kaya ve Yonca Lodi sahne alacak.