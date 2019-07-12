Başarıya giden yolun bileti: İş etiketi
CV hazırlamaktan müşteri ziyaretlerine, toplantı yönetiminden telefonla iletişime iş dünyası için önemli pek çok konuya zarafet penceresinden bakan Gökhan Dumanlı ile hem yapıtlarını hem de hayatını zenginleştiren ilgi alanlarını konuştuk...
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.