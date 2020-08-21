Batman çekimleri başlıyor! İşte vizyon tarihi

21 Ağustos 2020

Geçtiğimiz mart ayında COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelenen The Batman filminin çekimleri yeniden başlayacak. Warner Bros.'un Londra stüdyolarında gerçekleştirilen çekimlere eylül ayında devam edilecek.

Yönetmenliğini Matt Reves'in üstlendiği, başrolünde ise Robert Pattinson'un yer aldığı The Batman'ın çekimlerine 3 ay devam edileceği tahmin ediliyor. Ancak COVID-19 pandemisinde ikinci dalga endişeleri ve öngörülemeyen seyri nedeniyle çekimlerin başlaması bir kez daha ertelenebilir.

Pattinson'un Batman rolünde olacağı film, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Filmde Catwoman’ı Zoë Kravitz, Batman çizgiromanlarının en önemli kötü karakterleri arasında yer alan The Riddler’ı Paul Dano, bir diğer ikonik kötü karakter olan Penguin’i Colin Farrell, Komiser Gordon’ı Jeffrey Wright, Alfred’i Andy Serkis, Carmine Falcone’u ise John Turturro canlandırıyor.

Pandemiden önce ABD’de 25 Haziran 2021’de vizyona girmesi beklenen film, çekimlerin durmasından kısa süre sonra 1 Ekim 2021’e ertelendi.