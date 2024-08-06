Beçin Antik Kenti'ndeki kazılarda Menteşeoğulları Beyliği döneminden sarnıç ortaya çıkarıldı

Birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığı çalışmalarda, ayakta kalan tarihi yapılar restore edilerek turizme kazandırılıyor. Antik kentte, Prof. Dr. Kadir Pektaş başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 12 aya çıkarılan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

Bir dönem Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik de yapan Beçin Antik Kenti'nde, gün yüzüne çıkartılan kalıntılar tarihe ışık tutuyor.

Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de alınan antik kentte düzenli olarak kazı çalışmaları yaptıklarını, kentte birçok eser gün yüzüne çıkarılırken, ayakta kalan tarihi yapıların da restore edilerek turizme kazandırıldığını söyledi.

Beçin'in Türk-İslam dönemi yerleşiminde önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Pektaş, 2024 yılı kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kazılar iç kalede yoğunlaştı

İç kalenin iç kısmı ve çevresinde kazılar yaptıklarını belirten Pektaş, "Kalenin iç kısmında Türk döneminden (Menteşeoğulları Beyliği) büyük bir sarnıç ortaya çıkarıldı. Beşik tonozlu uzun dikdörtgen planlı ve oldukça da derin diyebileceğimiz bir sarnıç. İç kalenin dış bölümünde ise Helenistik duvarların bulunduğu yerde bir kazı çalışması başlattık. Buradaki kazılar sırasında Helenistik dönemden çok düzgün planlı bir burç ile karşılaştık. Milattan önce 6 yüzyıla kadar tarihlenen yapı, mimarisi ve buluntularıyla Milas ve çevresinin tarihi için önemli ipuçları verdi." diye konuştu.

Burçların bitişiğinde Orta Çağ'dan bir kireç ocağının gün yüzüne çıktığını anlatan Pektaş, bunların arkeolojik açıdan oldukça değerli olduğunu ifade etti.

Kadir Pektaş, iç kalede daha önce çıkan kalkolitik döneme ait mezarların da göz önüne alındığında Beçin'de yaklaşık 5 bin yıllık yerleşimin kesintisiz sürdüğünü, bu nedenle ortaya çıkan buluntuların kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Kazılarda gün yüzüne çıkan buluntuların antik kentin sıradan bir yerleşim yeri olmadığını gösterdiğine dikkati çeken Pektaş, bölgede bazı alanlarda çalışmaların devam ettiğini, yıl sonuna kadar sürecek kazı çalışmalarında önemli bulgulara daha ulaşılacağına inandıklarını vurguladı.