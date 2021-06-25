Belgesel projelerine 5 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı 65 belgesel projesi için 5 milyon 268 bin lira destek sağlanmasını kararlaştırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sektör temsilcilerinin yer aldığı 8 kişilik Sinema Destekleme Kurulu 2021'in dördüncü toplantısında, belgesel film yapım türündeki 324 projeyi değerlendirdi.

Kurul, 65 belgesel film projesine 5 milyon 268 bin lira destek sağlanmasını kararlaştırdı.

Böylece, 2021'de sinema sektörüne Bakanlık tarafından sağlanan destek miktarı 48 milyon liraya ulaştı.

"İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım", "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım", "Ortak Yapım", "Çekim Sonrası ve Dağıtım Tanıtım" türündeki yeni başvurular da 30 Haziran'da sona erecek.