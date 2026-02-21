Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülünü alan İlker Çatak kimdir?

İlker Çatak 1984 yılında Berlin’de dünyaya geldi, İstanbul’da lise öğrenimini tamamladıktan sonra Berlin ve Hamburg’da sinema ve televizyon yönetmenliği okudu. Sadakat başlıklı tez filmi çok sayıda uluslararası ödüle layık görüldü, 2015’te Altın Öğrenci Oscarı’nı aldı.

2016 yılında çektiği ilk sinema filminde Çatak, Es war einmal Indianerland adlı ödüllü gençlik romanını aynı isimle beyaz perdeye uyarladı. 2019’da izleyiciyle buluşan ikinci filmi Es gilt das gesprochene Wort Münih Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü, Alman Film Ödülleri’nde ise en iyi film kategorisinde Bronz Ödül aldı. Sanatçının üçüncü filmi Räuberhände 2021 yılında hem Almanya’da hem Türkiye’de sinemaseverlerle buluşacak.

Yine 2021’de Tatort– Borowski und der gute Mensch kapsamında ilk kez bir televizyon filminin yönetmenliğini üstlendi. Senaristlik ve yönetmenlik çalışmalarının yanı sıra Çatak, ABD, Almanya, Türkiye, Japonya, İtalya ve Yunanistan’ın farklı üniversitelerinde sinema dersleri veriyor.